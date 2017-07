Müller vyřadil Nadala po výhře 15:13 v pátém setu

Londýn - Tenista Tomáš Berdych je popáté v kariéře ve čtvrtfinále Wimbledonu. Poslední český zástupce ve dvouhrách na londýnské trávě ve 4. kole porazil osmého nasazeného Dominica Thiema z Rakouska 6:3, 6:7, 6:3, 3:6 a 6:3 po téměř tříhodinovém boji. Z turnaje vypadl Španěl Rafael Nadal, který prohrál s Lucemburčanem Gillesem Müllerem. Karolínu Plíškovou může po prohře Angelique Kerberové o posun do čela světového žebříčku po Wimbledonu připravit už jen Simona Halepová.

Ve středečním čtvrtfinále se nejspíše potká s trojnásobným vítězem turnaje Novakem Djokovičem, s kterým má bilanci 2:25. Druhého nasazeného Srba teprve čeká osmifinálový duel s Francouzem Adrianem Mannarinem.

"Hrál jsem pořádně dobrý tenis. Výborně jsem podával, vytvářel si hodně šancí. I když jsem dva sety ztratil, tak jsem měl zápas celou dobu pod kontrolou, což bylo nejdůležitější. Diktoval jsem hru a to byl plán," řekl Bedych.

K výhře ho dovedly nadprůměrný servis, drtivý forhend a evidentní víra ve vlastní síly. Všimnout si toho mohl i Američan Andre Agassi, Djokovičův superkouč, který sledoval z terasy hráčské restaurace úvodní gamy.

Jednatřicetiletý Berdych hrál od prvních míčů aktivně a naznačil prvky překvapení. Vydával se tu a tam k síti, jen pokus o zkrácení nevyšel. Především ale spoléhal na servis, při kterém dlouho nepřipouštěl ani zárodky problémů.

Forhendem vymetal rohy a k brejku v prvním setu mu v šesté hře pomohl Thiem dvojchybou. Úvodní set měl Berdych za půl hodiny v kapse a slečny v hledišti si dolévaly šampaňské, ale český hráč měl k oslavě ještě daleko.

Vyrovnaný druhý set přinesl i dohadování s rozhodčím. Za stavu 4:5 po úderu Rakušana trefil Berdych síť, ale lajnový křikl Thiemovi aut. Jestřábí oko ukázalo míč jako dobrý a hlavní sudí ohlásil výhoda Thiem. Berdych se rozčílil, protože si myslel, že by se měla výměna opakovat. "Strašné rozhodnutí. Podívejte se na skóre. Co to děláte? Nikdo o vás nemluví, tak se ukážu. Perfektní práce!" říkal ironicky.

Přes rozčílení situaci zvládl a setbol odvrátil důrazně esem. Stejně se o pár míčů později zbavil i druhého setbolu Thiema. Sadu rozhodl až tie-break. V něm byl jedenáctý nasazený Berdych pasivnější a set prohrál.

Vyšel mu ale nástup do třetí sady. Podruhé vzal Thiemovi podání a ve slunečních brýlích manželky Ester se pro něj jako by zrcadlila vítězná cesta. Podání mu fungovalo na výbornou, proto si bez většího zakolísání došel pro druhou sadu.

Ve čtvrtém setu si oba drželi podání do osmé hry. Thiem se začal víc tlačit k síti, zkoušel hrát aktivněji a Berdych si poprvé v utkání prohrál servis. Vzápětí měl šanci získat brejk zpět, ale Rakušan výborně podal a srovnal na 2:2 na sety.

Berdych zvládl úvod rozhodujícího setu. Nejdříve odvrátil v první hře brejkbol a vzápětí připravil Thiema potřetí v utkání o servis. Sebevědomě dospěl k mečbolu a po dvou hodinách a 52 minutách duel ukončil svým patnáctým esem. "Tahle výhra je pro mě hodně důležitá. Jsem ve čtvrtfinále a mám radost," řekl.

Hráče světové desítky Berdych porazil na trávě po sedmi letech. Naposledy to dokázal v roce 2010, kdy si zahrál ve Wimbledonu finále.

Müller vyřadil Nadala po výhře 15:13 v pátém setu

Vítěz French Open Rafael Nadal ze Španělska vypadl v osmifinále Wimbledonu po téměř pětihodinové bitvě s Lucemburčanem Gillesem Müllerem, kterému podlehl 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15. Dvojnásobný wimbledonský šampion před čtyřmi týdny získal bez ztráty setu svůj jubilejní desátý titul na Roland Garros, ale na čtvrtfinále na londýnské trávě čeká od roku 2011. Naopak nezaváhali favorité Andy Murray ani Roger Federer.

Čtyřiatřicetiletý Müller hned v prvním setu ukončil Nadalovu sérii 28 vyhraných sad na grandslamech a poté se dostal do vedení 2:0. O tři roky mladší Španěl v souboji leváků vyrovnal a vynutil si pátý set, jenž se protáhl na 28 gamů. Čtvrtý nasazený Nadal v poslední sadě odvrátil čtyři mečboly, ale při pátém už si Müller po čtyřech hodinách a 47 minutách jednu z největších výher v kariéře vzít nenechal.

Ve svém druhém grandslamovém čtvrtfinále v kariéře se turnajová šestnáctka, která v druhém kole vyřadila také v pěti setech Lukáše Rosola, utká s Chorvatem Marinem Čiličem.

"Jsem rád, že už je konec," oddechl si po vyčerpávající bitvě Müller. Nadala porazil ve Wimbledonu už v roce 2005. "V prvních dvou setech jsem hrál fakt dobře, ale pak převzal otěže Rafa. Byla to velká bitva. Když jsem měl ty poslední mečboly, říkal jsem si, že už bych do toho měl jít," řekl vítěz dvou turnajů ATP, jenž zaznamenal 30 es a 95 vítězných úderů. Zápas však skončil po Španělově dlouhém forhendu.

Nadal marně čeká v All England Clubu na čtvrtfinálovou účast od finálové porážky s Novakem Djokovičem v roce 2011. Loni v Londýně kvůli zranění nestartoval.

Světová jednička a obhájce titulu Murray je naopak mezi nejlepšími osmi na londýnské trávě podesáté za sebou díky výhře 7:6, 6:4, 6:4 nad Francouzem Benoitem Pairem. Sedminásobný vítěz Federer zdolal 6:4, 6:2, 6:4 Bulhara Grigora Dimitrova a ve wimbledonském čtvrtfinále je popatnácté v kariéře.

Třicetiletý dvojnásobný šampion Murray desátým čtvrtfinále v řadě vyrovnal Federerovu bilanci. Ještě o jeden rok delší je rekordní šňůra Američana Jimmyho Connorse.

Ve čtvrtfinále se Murray utká s Američanem Samem Querreym, jenž loni ve Wimbledonu překvapivě vyřadil tehdejšího obhájce titulu Djokoviče. Po Nadalově vypadnutí má Murray jistotu, že si udrží po Wimbledonu pozici světové jedničky v případě postupu do semifinále, nebo pokud Djokovič turnaj nevyhraje.

Třicetiletý Srb dnes ani nerozehrál své osmifinále s Francouzem Adrianem Mannarinem, které bylo přeloženo na úterý. Zápas se měl odehrát na kurtu číslo 1 po duelu Nadala s Müllerem, jenž se protáhl až do pozdních hodin.

Třetí nasazený Federer, který ještě letos ve Wimbledonu neztratil set, se v repríze loňského semifinále utká s Kanaďanem Milosem Raonicem. Poražený finalista z minulého roku a turnajová šestka v osmifinále zdolala 4:6, 7:5, 4:6, 7:5 a 6:1 Němce Alexandera Zvereva.

Plíškové stojí v cestě do čela žebříčku už jen Halepová

Rumunka Halepová prošla na londýnské trávě do čtvrtfinále a její úterní zápas s domácí Johannou Kontaovou rozhodne o příští světové jedničce. Výhrou se dostane do čela Halepová, v případě její porážky se Plíšková stane první českou hráčkou v čele pořadí WTA.

O tenisový trůn přijde Němka Kerberová, která vypadla v osmifinále Wimbledonu po prohře se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou 6:4, 4:6 a 4:6. Plíšková, která dohrála už ve 2. kole, má jistý posun minimálně na druhé místo.

Světová dvojka Halepová si udržela naději na první místo výhrou ve 4. kole nad někdejší první hráčkou světa Bělorusku Viktorií Azarenkovou 7:6 a 6:2.

"Chci vyhrát víc než jeden zápas," řekla Halepová, která by ráda získala premiérový grandslamový vavřín. Podruhé během měsíce a půl ji dělí od tenisového trůnu jediná výhra. V Paříži prohrála ve finále antukového Roland Garros s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. "Doufám, že mi tyhle zkušenosti pomůžou a nebudu na jedničku během utkání myslet. Chci tam přijít a bojovat o výhru v zápase. Cítím se silnější," prohlásila.

Kerberová byla jedničkou poprvé loni v září a dvakrát se v čele vystřídala se Serenou Williamsovou z USA, která je nyní těhotná. "Už jsem si vyzkoušela pocit jedničky, není to snadné, ale je to skvělá zkušenost. Teď budu mít čas na trénink, abych zase hrála dobrý tenis," řekla Kerberová, které se letos nedaří.

Díky Kontaové má Británie čtvrtfinalistku ženské dvouhry po 33 letech. Nasazená šestka přehrála Francouzku Caroline Garciaovou 7:6, 4:6, 6:4. Při předchozích pěti startech ve Wimbledonu vyhrála pouze jeden zápas, teď živí naděje domácích fanoušků, že se 40 let po triumfu Virginie Wadeové opět dočkají britské šampionky. "Odmala jsem snila o tom, že vyhraju grandslam," řekla Kontaová.

Vítězka French Open Ostapenková pokračuje ve výborných výkonech i na trávě. Lotyška si poradila se čtvrtou nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny 6:3, 7:6. Využila osmý mečbol a poprvé je ve čtvrtfinále Wimbledonu.

V něm narazí na Američanku Venus Williamsovou, která smetla devatenáctiletou chorvatskou hráčku Anu Konjuhovou 6:3, 6:2. Pětinásobná vítězka turnaje je nejstarší čtvrtfinalistkou Wimbledonu od roku 1994, kdy byla mezi nejlepší osmičkou Martina Navrátilová, které bylo tehdy rovněž 37 let.

"Vítězství se nikdy neomrzí, ať jste jakkoli staří," uvedla Williamsová. Proti Ostapenkové odehraje jubilejní 100. zápas v All England Clubu. "Moc jsem ji hrát neviděla. French Open jsem už nesledovala, když jsem vypadla. Počítám, že trenér nějaké její zápasy viděl. Uvidím na kurtu," řekla.

Poprvé mezi nejlepší osmičkou na grandslamu je Slovenka Magdaléna Rybáriková. Přemožitelka Karolíny Plíškové z druhého kola zdolala v osmifinále chorvatskou hráčku z kvalifikace Petru Martičovou 6:4, 2:6 a 6:3.

Po deseti letech je ve čtvrtfinále Wimbledonu Ruska Světlana Kuzněcovová, která porazila Polku Agnieszku Radwaňskou 6:2, 6:4.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Berdych (11-ČR) - Thiem (8-Rak.) 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3, Murray (1-Brit.) - Paire (Fr.) 7:6 (7:1), 6:4, 6:4, Federer (3-Švýc.) - Dimitrov (13-Bulh.) 6:4, 6:2, 6:4, Müller (16-Luc.) - Nadal (4-Šp.) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13, Raonic (6-Kan.) - A. Zverev (10-Něm.) 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1, Čilič (7-Chorv.) - Bautista (18-Šp.) 6:2, 6:2, 6:2, Querrey (24-USA) - Anderson (JAR) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (11:13), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Muguruzaová (14-Šp.) - Kerberová (1-Něm.) 4:6, 6:4, 6:4, Halepová (2-Rum.) - Azarenková (Běl.) 7:6 (7:3), 6:2, Ostapenková (13-Lot.) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:3, 7:6 (8:6), Vandewegheová (24-USA) - Wozniacká (5-Dán.) 7:6 (7:4), 6:4, Kontaová (6-Brit.) - Garciaová (21-Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, Kuzněcovová (7-Rus.) - A. Radwaňská (9-Pol.) 6:2, 6:4, V. Williamsová (10-USA) - Konjuhová (27-Chorv.) 6:3, 6:2, Rybáriková (SR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 2:6, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo:

Ninomijaová, Voráčová (Jap./ČR) - Hradecká, Siniaková (5-ČR) 6:4, 6:4, Grönefeldová, Peschkeová (12-Něm./ČR) - Görgesová, Strýcová (7-Něm./ČR) 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) - L. Kičenoková, Curenková (Ukr.) 6:4, 6:2, Kuzněcovová, Mladenovicová (Rus./Fr.) - Babosová, Hlaváčková (4-Maď./ČR) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Venus, Krejčíková (15-N. Zél./ČR) - Jelgin, An. Rodionovová (Rus./Austr.) 4:6, 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Niemeierová (Něm.) - Beránková (ČR) 6:1, 7:5.

Pondělní program:

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Konjuhová (27-Chorv.) - V. Williamsová (10-USA), Murray (1-Brit.) - Paire (Fr.), Dimitrov (13-Bulh.) - Federer (3-Švýc.).

Kurt č. 1 (14:00): Kontaová (6-Brit.) - Garciaová (21-Fr.), Nadal (4-Šp.) - Müller (16-Luc.), Mannarino (Fr.) - Djokovič (2-Srb.).

Kurt č. 3 (12:30): 3. zápas Berdych (11-ČR) - Thiem (8-Rak.).