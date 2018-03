Indian Wells (USA) - Tomáš Berdych postoupil na prestižním turnaji v Indian Wells bez problémů do třetího kola. S německým tenistou Maximilianem Martererem si dvanáctý nasazený český hráč poradil ve dvou setech 6:1 a 6:4. Kateřina Siniaková vzdala zápas druhého kola Rusce Darje Kasatkinové za stavu 2:6 a 2:5. Naopak i podruhé po porodu zvítězila bývalá světová jednička Serena Willimsová a ve třetím kole narazí na starší sestru Venus.

Dvaatřicetiletý Berdych měl v prvním kole volno a dnes slavil vítězství za hodinu a 11 minut. Zaváhal jen na začátku druhého setu, kdy neudržel servis a následně prohrával už 0:3. Pak ale ztrátu dohnal a zápas dopodával, i když čelil brejkbolu.

Před pěti lety si Berdych zahrál v Kalifornii semifinále, z loňska už obhájil třetí kolo. V něm si zahraje proti lepšímu z utkání mezi Srbem Dušanem Lajovičem a Korejcem Čong Hjonem.

Siniaková si ve druhé sadě vyžádala dvakrát ošetření, a když měla jít dvacátá nasazená Kasatkinová podávat na vítězství, skrečovala.

Serena Williamsová se vrátila na okruh WTA po 14 měsících a ve druhém utkání přehrála Kiki Bertensovou z Nizozemska 7:6, 7:5. Majitelka 23 grandslamových titulů, která má půlroční dceru, si naposledy proti sestře zahrála ve vítězném finále Australian Open loni v lednu.

"Rozhodně jsem se cítila lépe než v prvním kole, ale pořád dělám chyby, které normálně nedělám. Říkám tomu zkušební jízda, cestuju s dítětem, všechno je pro mě takové nové," řekla Serena.

Zvyká si také na to, že po sedmi letech nepatří mezi nasazené hráčky. "Venus loni měla skvělý rok a hrála fantastický tenis. Ale musím hrát proti nasazeným dřív nebo později a to i na dalších turnajích. Musím být připravená, ať už to bude Venus nebo někdo jiný," dodala.

Světová jednička v mužské dvouhře Roger Federer rozehrál v sobotu svůj úvodní zápas proti Federicu Delbonisovi, ale déšť je přerušil za stavu 6:3 a 2:2 z pohledu pětinásobného šampiona turnaje Federera.

Tenisový turnaj v Indian Wells

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Berdych (12-ČR) - Marterer (Něm.) 6:1, 6:4, Verdasco (Šp.) - Dimitrov (3-Bulh.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, Thiem (5-Rak.) - Tsitsipas (Řec.) 6:2, 3:6, 6:3, Anderson (7-JAR) - Donskoj (Rus.) 7:5, 6:4, Bautista (13-Šp.) - Donaldson (USA) 6:4, 6:2, Chardy (Fr.) - Fognini (16-It.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, Čorič (Chorv.) - Ramos (19-Šp.) 6:0, 6:3, Mannarino (20-Fr.) - Polansky (Kan.) 6:1, 6:4, Čong Hjon (23-Korea) - Lajovič (Srb.) 6:7 (9:11), 6:3, 6:3, Krajinovič (25-Srb.) - Krueger (USA) 6:2, 6:2, Kicker (Arg.) - Džumhur (26-Bosna) 4:6, 6:2, 6:1, Fritz (USA) - Rubljov (27-Rus.) 6:4, 7:6 (7:4), Cuevas (30-Urug.) - Shapovalov (Kan.) 7:6 (7:4), 6:3, Medveděv (Rus.) - Berrettini (It.) 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

Ženy (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kasatkinová (20-Rus.) - Siniaková (ČR) 6:2, 5:2 skreč, Wozniacká (2-Dán.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:4, 6:1, Svitolinová (4-Ukr.) - Barthelová (Něm.) 6:4, 6:3, Garciaová (7-Fr.) - Bradyová (USA) 6:4, 6:4, V. Williamsová (8-USA) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 6:4, Görgesová (12-Něm.) - Vichljancevová (Rus.) 6:4, 6:1, Collinsová (USA) - Keysová (15-USA) 6:3, 7:6 (7:1), Žuková (Rus.) - Rybáriková (18-SR) 6:3, 2:6, 7:5, Sevastovová (21-Lot.) - Puigová (Portor.) 6:2, 2:6, 6:1, Vesninová (24-Rus.) - Bellisová (USA) 2:6, 6:1, 6:1, Gavrilovová (26-Austr.) - Wickmayerová (Belg.) 7:6 (7:3), 6:2, Suárezová (27-Šp.) - Hsieh Su-wei (Tchaj-wan) 6:4, 2:6, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:2, 6:4, S. Williamsová (USA) - Bertensová (29-Niz.) 7:6 (7:5), 7:5.

Čtyřhra - 2. kolo:

Dabrowská, I-fan Sü (3-Kan./Čína) - Peschkeová, Melicharová (ČR/USA) 6:4, 7:5.