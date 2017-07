Londýn - Tenista Tomáš Berdych by rád zopakoval rok 2010 a přes dvojici favoritů prošel do finále Wimbledonu. Srba Novaka Djokoviče, který mu ve druhém setu skrečoval středeční čtvrtfinále, už má za sebou a dnes ho v semifinále na londýnské trávě čeká Švýcar Roger Federer.

Pětatřicetiletý Federer letos hraje po loňské půlroční pauze impozantně a vyhrál 29 z 31 zápasů. Ovládl grandslamové Australian Open a přidal tituly v Miami, Indian Wells a na trávě v Halle. "Dneska asi není lepšího hráče. Má velkou formu a má toho hodně za sebou. Bude to velký zápas," těšil se o čtyři roky mladší Berdych.

Dlouholetý nejlepší český hráč, který je ve svém třetím wimbledonském semifinále, za sebou naopak nemá nejlepší sezonu. Žádný titul nevyhrál a spojení se superkoučem Goranem Ivaniševičem se neosvědčilo. Ve Wimbledonu ale Berdych vypadá uvolněně a hraje za pomoci servisu a forhendu velmi dobře.

"Je jedno, jestli proti stojí Novak, Roger nebo soupeř v prvním kole. Vždycky je důležité, abych věřil sám sobě, své hře a tomu, co dělám," řekl Berdych.

Se sedminásobným vítězem Wimbledonu má nelichotivou bilanci 6:18. Na trávě hráli třikrát. První dva duely vyhrál Švýcar a naposledy v roce 2010 uspěl ve Wimbledonu český tenista. Tehdy si zahrál jediné grandslamové finále.

Shodou okolností porazil po sobě právě Federera a pak Djokoviče. "Teď je to obráceně a bylo by skvělé, kdyby to zase klaplo. A Rafa už v soutěži není, takže by to mohlo být zajímavé," připomněl Berdych, že jeho finálový přemožitel v roce 2010 Španěl Rafael Nadal tentokrát vypadl v All England Clubu již v osmifinále.

Srovnávat svoji formu tehdy a teď nechtěl. "To je těžká věc. Utekla spousta let. Leccos se změnilo. Mám mnohem víc zkušeností," uvedl.

S Federerem hrál letos dvakrát. Na Australian Open jasně prohrál a neuspěl ani v Miami, kde nevyužil mečbol. "V Austrálii jsem nehrál špatně, ale neměl jsem absolutně šanci. V Miami jsem set a půl taky neměl šanci a pak jsem měl najednou mečbol. To byl perfektní obrázek, co s ním je potřeba hrát," řekl Berdych.

K povedenému zápasu v Miami, který málem otočil, se ale nechtěl vracet. "Není potřeba to nějak pitvat a hledat zázrak, který tam není. Chci se soustředit sám na sebe a věřit tomu, co mě dostalo do téhle pozice. To je nejdůležitější," zopakoval.

Ve čtvrtek absolvoval tradiční hodinový trénink na přilehlých dvorcích Aorangi. Šlo především o rutinu. "Zahrát si a lehce se zpotit. Turnaj je rozehraný, běží a není potřeba do toho extrémně zasahovat," konstatoval Berdych.