Londýn - Loni tenista Tomáš Berdych po šesti letech vypadl z elitní desítky a aktuálně je světovou patnáctkou. Rád by se na dřívější pozice vrátil a nejraději za pomoci zisku titulu z většího turnaje.

"Nestresuju se, že musím zpátky do desítky. Samozřejmě je to cíl, ale pokud bych vyhrál velký turnaj, tak bych to ocenil víc. Vrátil bych se v tom případě do desítky a těšilo by mě to víc, než hrát třeba čtyřikrát čtvrtfinále," řekl Berdych.

Ve Wimbledonu nyní obhajuje body za loňském semifinále a hrozilo mu, že opustí i druhou desítku. Postupem do osmifinále nejspíše pozici v Top-20 udrží.

"Musím se soustředit na turnaje. Na sebe. Na výkon. A když budu hrát dobře, tak body přijdou a žebříček se zase zlepší," měl jasno Berdych po třísetové výhře ve třetím kole na trávě v All Engalnd Clubu nad Španělem Davidem Ferrerem.

Nabrat body a znovu se dotáhnout na špičku může v druhé půlce sezony. Loni od Cincinnati léčil zánět slepého střeva a vynechal US Open. Pak sice vyhrál v Šen-čenu ale jinak moc bodů neposbíral. "Loni jsem neměl půl sezony, to je pak těžké. Promítne se to až za čas. S tím se ale musím umět naučit žít," řekl tenista.

Umístění v žebříčku vnímá v jednatřiceti letech jinak než dříve. "Dokážu to brát s rozumným nadhledem. Maximum, co můžu udělat, je odvést to dané na kurtu. Dvacetiletý řeší každý týden, co, kde, kdy, jak a proč. Tohle už mám dávno za sebou a v mém případě je to jenom číslo, které beru, jak to je," dodal.