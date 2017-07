Londýn - Poslední zástupce českého tenisu ve dvouhrách ve Wimbledonu Tomáš Berdych bude dnes na londýnské trávě usilovat o postup do čtvrtfinále. Jeho osmifinálovým soupeřem bude Rakušan Dominic Thiem, s nímž se wimbledonský finalista z roku 2010 utká ve třetím duelu na dvorci číslo tři.

Jedenáctý nasazený Berdych hraje čtrnáctý Wimbledon a podeváté je na londýnské trávě ve 4. kole. Naopak Thiem je ve Wimbledonu při svém čtvrtém startu poprvé dále než ve 2. kole. Spolu zatím hráli jednou. Před třemi lety v osmifinále US Open splnil Berdych proti ještě neznámému hráči roli favorita a vyhrál přesvědčivě ve třech setech.

Nyní je role jiná. Z Thiema, nedávného semifinalisty French Open, je hráč světové desítky. "Jsem tady v lehce jiné pozici. On by měl vyhrát," přenechal Berdych roli favorita soupeři. Strach ale nemá. "Troufnu si říct, že jsem v nejlepší možné pozici, v jaké jsem v tomhle stadiu chtěl být. To je to nejlepší, s čím do zápasu můžu jít," doplnil.

S Thiemem, který hraje jednoručný bekhend, si párkrát zatrénoval a jako mnozí další mu předvídá velkou budoucnost. "Určitě tam bude hodně v popředí, a pokud zdravotně vydrží, tak o něm bude v budoucnu i slyšet. Je to šikovný borec, hodně dravý kluk. A pro mě to je velká výzva, mladí mě motivují," podotkl Berdych.

"Tomáš je jedním z nejlepších hráčů své generace," řekl o osm let mladší Thiem rakouské agentuře APA. "Teď si chvilku užiju, že jsem tady poprvé postoupil do druhého týdne, a pak se připravím na další partii," dodal osmý nasazený Rakušan.

V pondělí, nazývaném "šílené" či "kouzelné", jsou na programu všechny zápasy osmifinále dvouhry mužů i žen, čímž je Wimbledon oproti ostatním grandslamům výjimečný. "Je to nejlepší den tenisu. Jsem rád, že jsem toho součástí," řekl Berdych.

Hrát tak budou všechny hvězdy včetně Rogera Federera, Andyho Murrayho a Novaka Djokoviče. V ženských dvouhrách nastoupí Angelique Kerberová a Simona Halepová, a pokud obě vypadnou, stane se Karolína Plíšková světovou jedničkou.

Pondělní program:

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Konjuhová (27-Chorv.) - V. Williamsová (10-USA), Murray (1-Brit.) - Paire (Fr.), Dimitrov (13-Bulh.) - Federer (3-Švýc.).

Kurt č. 1 (14:00): Kontaová (6-Brit.) - Garciaová (21-Fr.), Nadal (4-Šp.) - Müller (16-Luc.), Mannarino (Fr.) - Djokovič (2-Srb.).

Kurt č. 3 (12:30): 3. zápas Berdych (11-ČR) - Thiem (8-Rak.).