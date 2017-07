Stuttgart/Hertogenbosch (Nizozemsko) - Tomáš Berdych vstoupil do travnaté části tenisové sezony vítězstvím ve Stuttgartu 7:6, 6:2 nad Australanem Bernardem Tomicem. Třetí nasazený český hráč měl v prvním kole volný los a po dnešní výhře postoupil do čtvrtfinále. Lucie Šafářová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v Nottinghamu po vítězství nad Hsieh Su-wei z Tchaj-wanu 1:6, 6:3 a 7:6. Andrea Hlaváčková dohrála na trávě v nizozemském Hertogenboschi ve druhém kole. Třicetiletá deblová specialistka podlehla 2:6 a 5:7 domácí Nizozemce Arantxe Rusové. Následně Hlaváčková vypadla také ve čtvrtfinále čtyřhry, v níž tvořily s Maďarkou Timeou Babosovou nejvýše nasazený pár.

Jednatřicetiletý Berdych se na ATP Tour představil po dvou týdnech od zklamání na Roland Garros, kde vypadl už ve druhém kole s Rusem Karenem Chačanovem. Následně čtrnáctý hráč světového žebříčku ukončil spolupráci s chorvatským trenérem Goranem Ivaniševičem, jenž ho vedl od loňského srpna.

Dnešní duel na Mercedes Cupu zvládl Berdych za 76 minut. Jediného zaváhání se dopustil v devátém gamu prvního setu, kdy za stavu 5:4 ztratil servis a umožnil Tomicovi srovnat.

Tie-break ale český hráč ovládl 7:4 a navrch měl i v druhém setu, v němž vzal stuttgartskému rodákovi Tomicovi dvakrát podání. Zápas zakončil dvěma esy za sebou, celkově jich nastřílel čtrnáct. Čtyřiadvacetiletého Australana porazil Berdych i v pátém vzájemném duelu, z toho potřetí na trávě.

"Byl to dobrý, velmi dobrý zápas. V prvním setu jsem získal rychle brejk, ale pak to bylo těsné. V tie-breaku jsem využil šance, což rozhodlo. Jsem zpět ve Stuttgartu, zpět na trávě a to je pozitivní. Předvedl jsem slušný tenis," řekl na kurtu Berdych.

Ve Stuttgartu hrál v minulosti pětkrát, naposledy v roce 2009. "Čas letí. Místo je stejné, ale povrch úplně jiný," připomněl, že dříve se tam hrálo na antuce.

Ve čtvrtfinále se Berdych utká s pětatřicetiletým Španělem Felicianem Lópezem, s nímž má vyrovnanou bilanci 6:6.

O překvapení se postaral Polák Jerzy Janowicz. Až 155. hráč světového žebříčku porazil 7:6 a 6:3 nasazenou dvojku Grigora Dimitrova z Bulharska, kterému se v posledních měsících příliš nedaří.

Úspěšné období neprožívá ani Janowicz, který na předchozích třech akcích včetně prostějovského challengeru vypadl hned v prvním kole. Čtvrtfinále turnaje ATP si někdejší světová čtrnáctka, kterou v uplynulých sezonách trápila zranění, zahraje po více než dvou letech.

Plzeňská rodačka Hlaváčková se dostala do hlavní soutěže tradičního travnatého nizozemského turnaje v Hertogenboschi z kvalifikace a ve druhém kole podniku WTA Tour si zahrála po roce.

V prvním setu, který ztratila hladce 2:6, si 531. hráčka singlového žebříčku nechala dvakrát ošetřovat levou nohu. Vyrovnanou druhou sadu rozhodl brejk Rusové na 6:5 v dlouhém jedenáctém gamu, v němž Hlaváčková odvrátila pět brejkbolů. V následující hře Nizozemka startující na divokou kartu proměnila při vlastním podání druhý mečbol.

V deblu zastavily Hlaváčkovou s Babosovou slovenská tenistka Dominika Cibulková a Belgičanka Kirsten Flipkensová, které zvítězily po velkém boji 4:6, 7:5 a 14:12.

Výsledky tenisových turnajů:



Turnaj mužů ve Stuttgartu

(tráva, dotace 701.950 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Berdych (3-ČR) - Tomic (Austr.) 7:6 (7:4), 6:2, F. López (Šp.) - Chardy (Fr.) 6:3, 3:6, 6:2, Čilič (1-Chorv.) - Tipsarevič (Srb.) 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, Medveděv (Rus.) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 7:6 (7:3), Pospisil (Kan.) - Dolgopolov (Ukr.) 7:6 (7:2), 4:2 skreč, Janowicz (Pol.) - Dimitrov (2-Bulh.) 7:6 (7:4), 6:3, Paire (Fr.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:4.

Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi

(tráva, dotace muži 660.375 eur / ženy 250.000 dolarů):

Muži :

Dvouhra - 2. kolo:

Karlovič (3-Chorv.) - Kozlov (USA) 6:4, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Rusová (Niz.) - Hlaváčková (ČR) 6:2, 7:5, Konjuhová (5-Chorv.) - Hogenkampová (Niz.) 4:6, 6:3, 6:4, Rodinová (Rus.) - Lottnerová (Něm.) 7:5, 6:3, Mladenovicová (2-Fr.) - Sasnovičová (Běl.) 3:6, 6:2, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Cibulková, Flipkensová (SR/Belg.) - Babosová, Hlaváčková (1-Maď./ČR) 4:6, 7:5, 14:12.

Turnaj žen v Nottinghamu

(tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Šafářová (5-ČR) - Hsieh Su-wei (Tchaj-wan) 1:6, 6:3, 7:6 (9:7), Rybáriková (SR) - Riskeová (4-USA) 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, Kontaová (1-Brit.) - Wickmayerová (Belg.) 6:4, 6:1, Sakkariová (Řec.) - McHaleová (USA) 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.