Praha - Tenisté Petra Kvitová a Tomáš Berdych mohou překazit Prostějovu v extralize smíšených družstev útok na desátý titul v řadě. V letošním ročníku je hanácký klub pustil na hostování do pražské Sparty, která naopak na hostování do Prostějova uvolnila sestry Karolínu a Kristýnu Plíškovy.

Berdych i dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová v Prostějově tenisově vyrostli a družstvu pomohli k několika extraligovým vavřínům. Bývalý čtvrtý hráč světa ale v poslední době trénuje v Praze, stejně jako někdejší dvojka Kvitová.

"Při pohledu na soupisku je šance po dlouhé době získat titul, budeme hodně silní," uvedl Petr Luxa, kapitán a sportovní ředitel Sparty. V jeho týmu jsou také Barbora Strýcová, která loni hostovala a získala titul s Prostějovem, Kateřina Siniaková nebo druhý deblista světa Polák Lukasz Kubot.

"Týmové soutěže mám rád odmala, co jsem hrál žáky. A vždycky, když jsem byl v nějakém týmu, tak se vyhrálo. Doufám, že tomu ani teď nebude jinak," cituje web pražské Sparty Berdycha, vítěze Davisova poháru z let 2012 a 2013.

Sparta touží po desátém titulu v historii klubu a prvním po 17 letech. Předtím zvítězila například i za pomoci Martiny Navrátilové, Jana Kodeše, Hany Mandlíkové či Renaty Tomanové také v letech 1970-1974, 1976, 1978 a v roce 1980.

Prostějovští měli na soupisce Karolínu Plíškovou už loni, kdy ale do hry nezasáhla. Letos se k nedávné světové jedničce připojí sestra Kristýna a dalšími oporami by měli být Lucie Šafářová, Tereza Smitková, nebo česká dvojka Jiří Veselý. "Bude to promíchané a zajímavé," řekl kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil.

Sparta se v semifinálové skupině utká od 16. do 18. prosince s I. ČLTK Praha a vítězem utkání Liberec - Jihlava. Prostějov má za soupeře Přerov a lepšího z duelu Říčan s Pardubicemi. Vítěze skupin čeká finále.

Před rokem Prostějov porazil doma ve finále právě Spartu 6:2 na zápasy. Letos se o vítězi rozhodne 20. prosince v Praze na Spartě.