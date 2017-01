Melbourne - Tenisté Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková si zahrají třetí kolo Australian Open. Plíšková na grandslamu v Melbourne porazila sedmadvacátou nasazenou Irinu Beguovou z Rumunska 6:4, 7:6 a v boji o osmifinále vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Angelique Kerberovou z Německa. Desátý nasazený Berdych si poradil s Američanem Ryanem Harrisonem 6:3, 7:6, 6:2 a jeho příštím soupeřem bude bývalý první hráč světa Švýcar Roger Federer.

Kristýna Plíšková vyhrála s Beguovou úvodní set a ve druhém získala první podání soupeřky, ale brejk neudržela. Ve zkrácené hře odvrátila setbol rumunské tenistky a poté proměnila mečbol. V Melbourne se dostala do třetího kola poprvé a na grandslamu je takhle daleko podruhé.

Nyní ji čeká premiérový souboj se světovou jedničkou "Kerberovou respektuju, ale k poražení určitě je. Hlavně si snad konečně zahraju na větším kurtu, které jsou pomalejší a to mé hře vyhovuje," citoval Plíškovou server iDNES.

Kerberová oslavila 29. narozeniny vítězstvím nad krajankou Carinou Witthöftovou po třísetové bitvě 6:2, 6:7 a 6:2. "Pomalu stárnu," řekla s úsměvem Kerberová na centrálním kurtu a děkovala fanouškům za to, že jí zpěvem blahopřáli.

Berdych zdolal Harrisona za dvě hodiny a pět minut. Jen jednou ztratil servis a vyrovnanou druhou sadu rozhodl v tie-breaku poměrem 8:6. Ve třetím setu už dominoval a mečbol proměnil svým patnáctým esem v utkání.

S Federerem hrál Berdych loni v Austrálii ve čtvrtfinále a prohrál ve třech setech. Letos se sedmnáctinásobný grandslamový šampion vrací po zranění, je až sedmnáctý nasazený, a proto se potkávají již ve třetím kole. Celkově má Berdych s Federerem bilanci 6:16. "Beru to jako fakt. Potkáváme se sice o něco dříve, než jsme bývali zvyklí, ale víc bych to neřešil. Roger se vrací po půlroční pauze, věřím, že za tu dobu mám sám ve své hře nějaké novinky, které třeba nezná," řekl Berdych.

"Není to lehký los. Porazil mě v New Yorku, ve Wimbledonu i na olympiádě a rád by mě porazil i tady. Je to skvělý hráč, líbí se mi, jak hraje. Bude to těžké," řekl Federer v rozhovoru na kurtu po výhře nad Noahem Rubinem z USA 7:5, 6:3, 7:6.

Ve čtyřhře postoupily do 2. kola turnajové dvojky a předloňské vítězky turnaje Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Vypadl naopak loňský finalista deblové soutěže Radek Štěpánek. Ve dvojici s Kanaďanem Vaskem Pospisilem nestačili v 1. kole na domácí pár Matthew Barton, Matthew Ebden 2:6 a 4:6.

Výsledky tenisového turnaje Australian Open:

(tvrdý povrch, dotace 36,2 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo

Berdych (10-ČR) - Harrison (USA) 6:3, 7:6 (8:6), 6:2, Nišikori (5-Jap.) - Chardy (Fr.) 6:3, 6:4, 6:3, Tsonga (12-Fr.) - Lajovič (Srb.) 6:2, 6:2, 6:3, Džazírí (Tun.) - Bublik (Kaz.) 6:2, 6:3, 7:5, Wawrinka (4-Švýc.) - Johnson (USA) 6:3, 6:4, 6:4, Lacko (SR) - Sela (Izr.) 2:6, 6:3, 6:2, 6:4, Federer (17-Švýc.) - Rubin (USA) 7:5, 6:3, 7:6 (7:3), Evans (Brit.) - Čilič (7-Chorv.) 3:6, 7:5, 6:3, 6:3, Seppi (It.) - Kyrgios (14-Austr.) 1:6, 6:7 (1:7), 6:4, 6:2, 10:8, Sock (23-USA) - Chačanov (Rus.) 6:3, 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Barton, Ebden (Austr.) - Štěpánek, Pospisil (12-ČR/Kan.) 6:2, 6:4, Polmans, Whittington (Austr.) - Veselý, Lu Yen-Hsun (ČR/Tchaj-wan) 6:3, 6:2.

Ženy

Dvouhra - 2. kolo

Kristýna Plíšková (ČR) - Beguová (27-Rum.) 6:4, 7:6 (10:8), Kerberová (1-Něm.) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:7 (7:3), 6:2, Kuzněcovová (8-Rus.) - Fourlisová (Austr.) 6:2, 6:1, Svitolinová (11-Ukr.) - Boserupová (USA) 6:4, 6:1, V. Williamsová (13-USA) - Vögeleová (Švýc.) 6:3, 6:2, Riskeová (USA) - Čang Šuaj (20-Čína) 7:6 (9:7), 4:6, 6:1, Pavljučenkovová (24-Rus.) - Vichljancevová (Rus.) 6:2, 6:2, Tuan Jing-jing (Čína) - Lepchenková (USA) 6:1, 3:6, 10:8, Jankovičová (Srb) - Görgesová (Něm.) 6:3, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Pcheng Šuaj (Čína) 7:6 (7:5), 6:2, Muguruzaová (7-Šp.) - Crawfordová (USA) 7:5, 6:4, Vandewegheová (USA) - Parmentierová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Matteková-Sandsová (2-ČR/USA) - Chia-Jung Chuang, Gibbsová (Tchaj-wan./USA) 6:1, 7:5, Koviničová, Siegemundová (Č. Hora/Něm.) - Voráčová, Schuursová (ČR/Niz.) 6:4, 7:5, Strýcová, Mirzaová (4-ČR/Indie) - Raeová, Smithová (Brit.) 6:3, 6:1.