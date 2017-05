Praha - Předseda spolku Čistý fotbal, který se snaží bojovat s korupcí ve fotbale, označil možnou kandidaturu Romana Berbra do čela Fotbalové asociace ČR za výsměch. Spolek vedený Lukášem Říhou hodlá podporovat Markétu Haindlovou, pokud se rozhodne o funkci ucházet.

Na funkci předsedy FAČR zatím oficiálně kandiduje jen současný šéf Miroslav Pelta, který je ale od pátku ve vazbě kvůli vyšetřování dotací z ministerstva školství. Místopředseda Berbr v pondělí uvedl, že kandidaturu zvažuje. Podle Říhy by to kvůli Berbrově kontroverzní pověsti asociaci uškodilo.

"Když pan Berbr prohlásil, že zvažuje kandidaturu, tak jsem si říkal, že už asi žiju někde na Marsu. To už je výsměch. Není z ničeho obviněný, je tu presumpce neviny, ale to nejde. To mi přijde jako nesmysl," řekl Říha v rozhovoru pro ČTK.

Podle jeho informací Berbr v regionech získával podporu pro znovu zvolení Pelty. "Pan Berbr objížděl okresy a sliboval modré z nebe. Co já mám zprávy, tak okresům byly slíbené peníze za to, že budou volit Peltu. Na jihočeské valné hromadě se dohodli, že kraj jako jeden muž budou volit Peltu. To mám ověřené. Nikdo neměl na výběr," uvedl Říha.

S uvalením vazby na Peltu a pozastavení dotací fotbalové asociaci by se podle něj situace mohla změnit. "Peníze do okresů nepřišly, tak je možné, že nyní změní svůj pohled. Budeme se snažit je přesvědčit, aby se jim na valné hromadě rozsvítilo. Dopředu nic slibovat nechtějí, protože je možné, že pana Peltu osvobodí. Rozhodne se až přímo na valné hromadě. Pokud delegáti nebudou alibisti, tak by se to zvrátit mohlo," prohlásil Říha.

Spolek Čistý fotbal vznikl v roce 2015 a tvrdí, že má podporu několika desítek klubů z regionálních soutěží. Při volbě předsedy chce podporovat šéfku hráčské asociace Haindlovou, která kandidaturu zvažuje.

"S Markétou se známe, ona nás podporovala a my podporujeme ji. Máme momentálně jednoho kandidáta, aby tam vůbec nějaký byl. Uvidíme, zda ji podpoří okresy. Chceme jí ale především pomoci vytvořit tým, který by byl důvěryhodný a dělal vše pro to, aby se český fotbal stal transparentnější," dodal.

Umí si ale představit, že by podpořil například i mezinárodního delegáta a šéfa organizačního výboru ME fotbalistů do 21 let v roce 2015 Petra Fouska, pokud by se rozhodl zapojit do vedení asociace, v níž by dříve generálním sekretářem.

"Petr Fousek by byl pro nás přijatelný. Osobně ho neznám, mám o něm ale jen pozitivní zprávy od lidí, kteří s ním pracovali. Je zkušený, jazykově vybavený, morálně zdatný, udělal tu bez problémů šampionát do 21 let. Nějaká práce za ním je. Tihle lidé by ve fotbale měli být," řekl Říha.

"Já se osobně nikam necpu. Já jsem normální kluk, který se snažím, aby byl český fotbal důvěryhodnější. Nejsem revolucionář a nemám rád slovo bojovat. Chci jen diskutovat a snažit se o to, aby pánové, co tam jsou ve vedení, mezi sebe někoho pustili," řekl Říha.

"Děláme to na koleni. Co já objíždím, tak si vyplácím třetinové cesťáky. Dělám to, protože mě to těší, ne kvůli penězům a zviditelnění. Když mi kluby samy volají a píšou, tak je něco špatně. Snažím se to změnit," dodal.

Dosud se soustředil především na to, aby přiměl FAČR jednat o jeho návrhu na změnu způsobu volby předsedy asociace. Aby místo delegátů na valné hromadě měly možnost hlasovaly všechny kluby, které jsou členy FAČR.

"Předkládáme různé návrhy, které oni ale shazují ze stolu. Tento návrh měli řešit 2. května na výkonném výboru, ale asi neřešili, jelikož v komuniké nic není," dodal. Snaží se jednat i s ministerstvem školství a již měl schůzku s novým ředitelem odboru pro sport Pavlem Kaňkou.