Praha - Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od loňského podzimu. Ceny rostou od počátku prosince a za uplynulý týden stouply u benzinu Natural 95 o 22 haléřů na průměrných 30,36 koruny za litr. Nafta stála ve středu v průměru 29,58 Kč/l a za týden zdražila o 31 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Nejdráže je nadále v Praze.

Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka bude růst cen benzinu a nafty v ČR pokračovat i během Vánoc. "V nejbližším týdnu předpokládáme zvýšení cen o dalších 20 haléřů. Důvodem je zejména pokračující oslabování české koruny vůči americkému dolaru. Zdražování ropy se prakticky zastavilo," řekl ČTK Tomčiak.

Podobně vysoké ceny jako nyní platili motoristé za benzin naposledy loni v říjnu, za naftu před rokem v září. Od počátku měsíce Natural 95 zdražil o víc než 70 haléřů, nafta téměř o korunu.

Hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Lukáš Kovanda doplnil, že budoucí vývoj cen u čerpacích stanic ovlivní zejména to, zda bude skutečně dodržována dohoda Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) o snížení těžby ropy. Státy OPEC ji uzavřely v listopadu. "Ale i pokud by se vyšší ceny ropy, tj. ceny v rozmezí od 50 do 60 dolarů za barel, podařilo udržet trvaleji, těžbu zintenzivní společnosti specializující se na dobývání ropy z břidličných ložisek, zejména v USA, ale i jinde. To opět vyvolá silný tlak na pokles cen ropy," uvedl. V prvním pololetí příštího roku by podle něj neměly pohonné hmoty v ČR zdražit nad průměrnou úroveň 31,50 koruny za litr u benzínu a 31 korun u nafty, dodal.

V hlavním městě, kde jsou ceny dál nejvyšší, se litr benzinu prodává v průměru za 31,27 Kč/l. V žádném jiném kraji už se průměrná cena nad 31 korun nedostala, nejnižší byla 29,94 Kč/l v Pardubickém kraji.

Za naftu řidiči v nejdražší Praze platí v průměru 30,55 Kč/l. Nejméně dají v Královéhradeckém kraji 29,10 Kč/l a Moravskoslezském s průměrnou cenou 29,12 Kč/l.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 21. prosinci (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 30,36 29,58 Praha 31,27 30,55 Jihočeský 30,04 29,35 Jihomoravský 30,52 29,78 Karlovarský 30,22 29,29 Královéhradecký 30,07 29,10 Liberecký 30,28 29,34 Moravskoslezský 30,09 29,12 Olomoucký 30,26 29,52 Pardubický 29,94 29,22 Plzeňský 30,61 30,07 Středočeský 30,57 29,80 Ústecký 30,10 29,37 Vysočina 30,82 30,07 Zlínský 30,27 29,47

Zdroj: CCS