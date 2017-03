Brusel - Země Beneluxu - tedy Nizozemsko, Belgie a Lucembursko - zvou členy středoevropské visegrádské skupiny (V4; Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) do Nizozemska k jednání o budoucnosti Evropské unie. Před začátkem dnešní neformální schůzky 27 členských států bloku to novinářům bez podrobností řekl nizozemský premiér Mark Rutte. Setkání by se podle informací ČTK mělo uskutečnit do léta.

"V4 přijala," sdělil ČTK informovaný nizozemský diplomat s tím, že témat k diskusi bude více než jen budoucnost unie. Podle zástupce jedné z visegrádských zemí se o věci začalo mluvit minulou neděli, kdy se v Bruselu na večeři sešli ministři zahraničí obou uskupení před pondělním jednáním šéfů diplomacií celé osmadvacítky. Iniciátorem nápadu bylo údajně Polsko, nynější předsednická země V4.

Rutte záměr uspořádat setkání oznámil novinářům po ranní schůzce s belgickým premiérem Charlesem Michelem a lucemburským předsedou vlády Xavierem Bettelem. Trojice šéfů vlád předstoupila před novináře společně.

"Rozhodli jsme se pozvat visegrádské země do Nizozemska ke společnému jednání s Beneluxem. A později v tomto roce budeme mít i jednání s pobaltskými státy, také o budoucnosti unie," řekl Rutte. Trojice zemí Beneluxu chce podle něj hrát pozitivní roli v debatě o budoucnosti Evropské unie.

Nizozemsko čekají příští týden parlamentní volby. Vzhledem k politické situaci v zemi mají pozorovatelé za nejpravděpodobnější variantu, že Rutte v premiérském křesle obměněné vlády zůstane i po nich.