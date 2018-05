Kodaň - U hokejistů Běloruska skončil už během mistrovství světa americký trenér Dave Lewis. Po třech vysokých prohrách je povede ve zbytku turnaje a také v pátečním zápase proti české reprezentaci Lewisův asistent Sergej Puškov.

Běloruský svaz oznámil změnu na střídačce dnes ráno, jen pár hodin poté, co tým v Kodani utrpěl šestibrankový příděl od olympijských vítězů Rusů. Předtím Lewisovi svěřenci odešli s debaklem 0:5 od obhájců zlata Švédů a Francii podlehli 2:6.

Dnes mají Bělorusové volno. Než vyzvou české hokejisty, odehrají ještě ve středu zápas se Švýcary. Zatím tabulku kodaňské skupiny A uzavírají se skóre 2:17.

Aby byl odvolán trenér ještě během turnaje, se stává velmi zřídka. Naposledy se taková situace stala na juniorském mistrovství světa v prosinci 2016. Pád obhájců titulu Finů do boje o udržení odnesl okamžitě trenér Jukka Rautakorpi, jehož nahradil plánovaný nástupce Jussi Ahokas.

"Na základě špatného vstupu do šampionátu se Běloruská hokejová federace a Dave Lewis rozhodli po vzájemné dohodě, že tým potřebuje nového šéfa. Dave věří, že tato změna v trenérském týmu pomůže získat potřebný impulz ke zlepšení hry," oznámili zástupci svazu.

Čtyřiašedesátiletý bývalý kouč Detroitu v NHL vedl Bělorusy tři a půl roku. Nyní týmu hrozí sestup z elitní skupiny MS. V roce 2021 Bělorusko uspořádá mistrovství světa společně s Lotyšskem.

O únik ze sestupové pozice ve skupině A, z které má jako pořadatel příštího MS jistou účast za rok Slovensko, bude Bělorusko bojovat pod taktovkou ruského mistra světa z roku 1993. Čtyřiapadesátiletý rodák z Petrohradu výzvu přijal.

"Bylo to hodně nečekané, samozřejmě. Dozvěděl jsem se o tom v pondělí večer, kdy jsem absolvoval rozhovor s šéfem běloruského svazu. Rozhodnutí bylo na mně. Zeptal se, jestli bych měl zájem. A já souhlasil. Situace je vážná, nebylo času nazbyt. Neváhal jsem. Co se stalo, stalo se. Je třeba se s tím srovnat a dát se do práce," řekl Puškov novinářům po dnešním tréninku.

S Lewisem situaci probrali. "Mluvili jsme spolu. Popřál nám hodně štěstí. Trenérská práce přináší různé situace. Dostal jsem nabídku a přijal ji. Ve skupině hrajeme ještě čtyři zápasy," uvedl Puškov, jehož čeká premiéra v nové roli ve středu proti Švýcarsku.

"Času je málo. Dnes jsme absolvovali trénink, trošku jsme zapracovali na taktice. Také na přesilovkách, protože ty nám nešly. Udělali jsme poradu, rozbor hry u videa. Objasnili jsme hráčům, co chceme změnit. Nejde o zásadní změny, na to opravdu není prostor. Musí tam být celkové zlepšení. Kdybych teď všechno bořil, to by byl nesmysl," nastínil plány.

Běloruští hokejisté, které ostře kritizoval tvrdou rukou vládnoucí prezident země Alexandr Lukašenko už po minulých dvou šampionátech, se drží v elitní kategorii od roku 2005. "Konkrétní cíle jsem nedostal. Ale je samozřejmě jasné, že musím udělat všechno, abychom zlepšili výsledky i výkony. Abychom neměli problémy se záchranou v elitní skupině mistrovství světa," řekl Puškov.

Doufá, že změna bude pro tým impulzem. "Tohle se moc často nestává. Podobná změna většinou přináší větší energii, tým hraje lépe a lépe. Budeme doufat, že přesně tohle se stane v našem případě. Trošku jsme přeházeli formace, máme určitou představu o složení útoků. Hlavně ale každý hráč musí začít u sebe," dodal Puškov.