Minsk - Finále tenisového Fed Cupu mezi Běloruskem a USA je po prvním dnu vyrovnané 1:1. Favorizované Američanky poslala v Minsku do vedení CoCo Vandewegheová, která porazila Aleksandru Sasnovičovou 6:4, 6:4. Velkou bitvu o druhý bod pak vyhrála Aryna Sabalenková, jež zdolala vítězku US Open Sloane Stephensovou 6:3, 3:6, 6:4.

Americkým tenistkám se tak zkomplikovala cesta za 18. vítěznou trofejí, kterou by vylepšily již tak rekordní bilanci v soutěži.

Desátá hráčka světa Vandewegheová splnila v Areně Čižovka roli favoritky a 87. tenistku žebříčku Sasnovičovou porazila za hodinu a půl. "Tohle je moje práce jako jedničky, dostat nás do vedení," prohlásila Vandewegheová.

Druhý zápas se natáhl na dvě hodiny. Stephensová, které patří v žebříčku WTA 13. místo, sice smazala ztrátu první sady, ale ve třetím setu si udržela pouze jednou podání a při čtvrtém mečbolu Sabalenkové kapitulovala.

Devatenáctiletá Běloruska, která figuruje na 78. příčce světového pořadí, vykřesala svému týmu při první finálové účasti naději na senzační úspěch. "Musela jsem vyhrát, musela jsem vyrovnat na 1:1, to jediné jsem měla na kurtu v hlavě. A je to poprvé, co jsem po zápase brečela," řekla Sabalenková. "Bylo by to hodně těžké, kdyby bylo skóre 0:2. Ale je to nerozhodně, takže pořád máme šanci," dodala.

Američanky, jež v semifinále vyřadily oslabený český tým, který ovládl předchozí tři ročníky, naposledy vyhrály Fed Cup před sedmnácti lety. Běloruskám ve finále chybí bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, která nemůže opustit Kalifornii kvůli vleklému sporu o opatrovnictví ani ne ročního syna.

Bělorusko - USA 1:1 po prvním dnu

Sasnovičová - Vandewegheová 4:6, 4:6, Sabalenková - Stephensová 6:3, 3:6, 6:4.