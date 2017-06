Praha - Minutou ticha za zesnulého dirigenta Jiřího Bělohlávka zahájil ředitel Pražského jara Roman Bělor tiskovou konferenci k závěrečnému koncertu letošního festivalu. "Je to událost, která logicky bude stigmatizovat konec Pražského jara," řekl. Připomněl, že Jiří Bělohlávek ovlivňoval český hudební život od útlého mládí. Šéfdirigent České filharmonie zemřel po těžké nemoci v noci na dnešek. Bylo mu 71 let.

"Je to taková zvláštní stigmatická koincidence, Jiří Bělohlávek se narodil v roce 1946 stejně jako Pražské jaro a jeho životní pouť se paradoxně uzavřela v době festivalu, v jeho 72. ročníku, což také indikuje věk, kterého se pan Bělohlávek dožil," řekl Bělor.

Na Bělohlávka dnes na tiskové konferenci vzpomněl i polský skladatel a dirigent Krzysztof Penderecki, který letošní festival uzavře. "Byl to pro mě šok, že zrovna během mého pobytu v Praze zemřel tento velký dirigent, jedna z největších osobností české a slovenské hudby. Byl to on, kdo mě opakovaně zval do Prahy. Je to velká ztráta nejen pro zdejší hudbu, ale i pro světovou hudbu. Je to velmi smutný den," řekl jeden z nejvýznamnějších skladatelů druhé poloviny 20. století.

Na začátku letošního ledna Bělohlávek podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál čtyři sezony. Ve funkci měl setrvat do sezony 2021/2022. Ze zdravotních důvodů Bělohlávek navrhl v květnu pořadatelům Pražského jara, aby jeho festivalový program plánovaný na 22. května převzal dirigent Petr Altrichter.