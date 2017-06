Praha - Úmrtí šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie (ČF) Jiřího Bělohlávka považují osobnosti české kultury za velkou ztrátu. Připomínají jeho práci s ČF i zásluhy na propagaci české hudby v zahraničí. Jednasedmdesátiletý Bělohlávek zemřel po dlouhé nemoci v noci na dnešek.

"Měl jsme to štěstí s panem dirigentem pracovat během posledních pěti let. Byl to velice statečný člověk. To, jak dokázal zvládat svoji nemoc, bylo impozantní. Když vystoupil před orchestr, ta byste nepoznali absolutně nic, jeho energie a nasazení byla energie zdravého člověka," řekl ČTK hudebník a moderátor Marek Eben. "Také jsem si na něm považoval, že on jako dirigent byl vždy ohromně vkusný. Nikdy se nedopouštěl něčeho levného. V hudebním vyjádření se vždy podřídil autorovi a nikdy nechtěl, aby dirigent trčel nad autorem. On byl prostě ve službách toho autora a s tím se tak často nesetkáme," dodal.

"S panem dirigentem jsme měli krásné umělecké plány do roku 2020, takže nás to zastihlo nepřipravené. Je to konec jedné veliké éry, na kterou se bude vzpomínat," uvedl umělecký ředitel festivalu Dvořákova Praha Marek Vrabec. Právě Česká filharmonie je rezidenčním orchestrem festivalu.

"Bělohlávkovo úmrtí je velikou ztrátou pro celou českou kulturu, uvedl houslista Pavel Šporcl, který s ním natáčel Čajkovského houslový koncert. "Několikrát jsme spolu hráli a před rokem jsme v Rudolfinu diskutovali o mém nastudování prvního houslového koncertu Martinů," řekl.

"Všichni se shodneme, že Jiří Bělohlávek výrazně přispěl k propagaci české hudby i České republiky," konstatoval ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl.

Také podle houslisty Jaroslava Svěceného byl Bělohlávek jednou z největších hudebních osobností přelomu 20. a 21. století a českým interpretem se světovou proslulostí.

"Byl to fantastický dirigent s obrovským renomé, jeho neuvěřitelný entuziasmus po jeho příchodu k České filharmonii a energie, s jakou se pouštěl do práce, byla až nakažlivá. Bylo vidět, že ho to obrovsky naplňuje," prohlásil ředitel festivalu Concentus Moraviae David Dittrich. Podle něho Bělohlávek vrátil Českou filharmonii na světové výsluní.