Praha - Část závazků České filharmonie (ČF) v Praze i v zahraničí po úmrtí Jiřího Bělohlávka převezmou dirigenti Petr Altrichter, Jakub Hrůša a Tomáš Netopil. Vedení ČF se snaží zajistit, aby domluvené programy doznaly co nejméně změn, řekl dnes v rozhovoru s ČTK generální ředitel ČF David Mareček. Nejvážnější problém podle něj představuje hledání nového šéfdirigenta. ČF to již řeší, v nejbližších dvou měsících však nebude komentovat žádná jména, dodal.

"Odchod Jiřího Bělohlávka se na České filharmonii podepíše především lidsky. Je stále obtisknutý ve všem, co děláme. Z dlouhodobého hlediska je to pro nás velká ztráta a bude nám trvat rok až dva, než se pohneme dál," řekl Mareček.

Bělohlávek, který zemřel 31. května, měl řídit zahajovací koncert 122. sezony ČF 19. října v Rudolfinu, šest abonentních programů, zájezdy do zahraničí i další koncerty. "Oslovujeme dirigenty, hledáme řešení pro každý zájezd, snažíme se, aby se změnilo co nejméně programů," uvedl Mareček. "Každý ví, že je to mimořádná situace, a snaží se něco udělat, aby se alespoň část naplánovaných projektů uskutečnila. Není to volání do prázdna. Například Petr Altrichter, Jakub Hrůša a Tomáš Netopil projevili nesmírnou vstřícnost a upravili si své závazky s orchestry, v nichž působí nebo se kterými spolupracují," podotkl.

Kandidáty na nového šéfdirigenta ČF již má. O jejich výběru mimo jiné rozhodovalo, kdo bude nejlépe vycházet s hráči ČF a který z dirigentů přijímaných orchestrem bude nejlépe fungovat směrem k abonentnímu publiku, nahrávacím společnostem, zahraničním pořadatelům a i k ministerstvu kultury. "Sešli jsme se s uměleckou radou orchestru a šéfy skupin a našli jsme jednotnou řeč v tom, jaké dirigenty bychom chtěli. Ale není to interpretační soutěž, proto neřekneme, v jakém pořadí je budeme oslovovat," uvedl Mareček. Mezi kandidáty jsou domácí i zahraniční jména.

Bělohlávkova práce se nyní rozloží mezi tým dirigentů. Nový šéfdirigent by mohl nastoupit k ČF nejdříve v říjnu 2018. "Je to tak padesát na padesát, musíme se o to pokusit," uvedl Mareček.

Turné ČF naplánované na nastávající sezonu se uskuteční v plném rozsahu. Orchestr čekají například zájezdy do Velké Británie, Švýcarska, Rumunska nebo Rakouska. Absolvuje také koncerty v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. "Ale máme řadu předsmlouvaných zájezdů od roku 2018, a někteří pořadatelé čekají, kdo pojede jako šéfdirigent. Proto musí být silný, aby se závazky předjednané pro Jiřího Bělohlávka dodržely," dodal generální ředitel ČF.