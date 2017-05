Praha - Dirigent Jiří Bělohlávek musel ze zdravotních důvodů navrhnout pořadatelům Pražského jara, aby jeho festivalový program s Českou filharmonií (ČF) plánovaný na 22. května převzal dirigent Petr Altrichter. ČTK to bez bližších podrobností řekl mluvčí festivalu Pavel Trojan.

"Vedení festivalu společně s Jiřím Bělohlávkem děkují Petru Altrichterovi za to, že si obětavě upravil vlastní pracovní plán a program koncertu tak mohl být zachován beze změn," uvedl Trojan.

Na začátku ledna se objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu a onemocnění rakovinou. Česká filharmonie se podle jejího generálního ředitele Davida Marečka k tomuto tématu nebude vyjadřovat, za svoji soukromou věc to považuje také dirigent Bělohlávek.

Šéfdirigent a umělecký ředitel ČF Bělohlávek na začátku ledna podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony. Ve funkci by tak měl setrvat do sezony 2021/2022.

Při nastudování pondělního programu Altrichterovi asistoval dirigent Robert Kružík. Zazní Koncertantní symfonie pro housle a violu Es dur Wolfganga Amadea Mozarta, druhá polovina večera bude patřit Symfonii č. 13 b moll Babi Jar Dmitrije Šostakoviče.

Altrichter je jedním z nejvýznamnějších českých dirigentů, mimořádné jsou jeho zásluhy o českou hudbu a její propagaci v zahraničí, především ve Velké Británii. Na tuzemské hudební scéně se začal výrazněji prosazovat od konce sedmdesátých let, působil ve filharmoniích ve Zlíně a v Brně, dlouhodobě spolupracoval s Komorní filharmonií Pardubice. V roce 1987 se stal hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a o tři roky později jeho šéfdirigentem.

Jedenáct let byl šéfdirigentem Jihozápadoněmecká filharmonie v Kostnici. V roce 1997 byl jmenován šéfdirigentem Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu, kde plynule navázal na svého krajana Libora Peška na téže pozici. S tímto orchestrem také vystoupil v roce 2000 na londýnských BBC Proms. V roce 2002 se vrátil na sedm sezon k Filharmonii Brno jako její šéfdirigent. Pohostinsky řídil mnoho významných orchestrů po celém světě. Na přelomu let 2015 až 2016 vedl Českou filharmonii na turné v Číně.