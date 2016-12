Praha - Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek věří, že se mu podaří dovést svou stranu až k vítězství ve sněmovních volbách. Řekl to ČTK v rozhovoru u příležitosti svých nedělních čtyřicátých narozenin. Bělobrádek, který je v čele lidovců šest let, také uvedl, že mu politika dává mnoho inspirujících setkání, zároveň ho ale připravila o čas, který by rád trávil s rodinou.

Bělobrádek se dostal do čela KDU-ČSL v roce 2010 poté, co lidovci neuspěli ve volbách a opustili Poslaneckou sněmovnu. Pod jeho vedením se dokázali do dolní komory Parlamentu vrátit v roce 2013, což se předtím žádné ze stran, které ze Sněmovny vypadly, nepodařilo. Letos lidovci vyhráli senátní volby, když získali šest vlastních senátorů a další tři podporovali v rámci různých spojenectví.

Bělobrádek proto doufá, že se mu podaří stranu dovést i k výraznému sněmovnímu úspěchu. "Já doufám, že až k vítězství. Když už umíme vyhrávat v senátních volbách, tak proč bychom nemohli vyhrát i v těch sněmovních," řekl.

V posledních sněmovních volbách KDU-ČSL získala 6,8 procenta, poslední průzkumy jí přisuzují podobnou podporu. Strana začíná jednat o možné spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), které v minulých volbách kandidovalo společně s TOP 09.

V KDU-ČSL je Bělobrádek od roku 2004, kdy začal působit na komunální úrovni v Náchodě. Lidovce ale podporoval už dřív, přestože jeho rodina k tradičním lidoveckým voličům nepatřila. "Stali jsme se taktickými voliči v devadesátých letech, kdy jsme hledali alternativu mezi sociální demokracií, ve které bylo v té době spoustu bývalých komunistů, a mezi ODS, která již tehdy pro nás byla nedůvěryhodnou stranou a její spojení s byznysem bylo známo už tehdy. Jako rozumná alternativa nám přišla křesťanská demokracie," řekl.

Po šesti letech ve straně se dostal do jejího čela, nyní je druhým nejdéle sloužícím polistopadovým předsedou po Josefu Luxovi a příští rok se na stranickém sjezdu bude ucházet o další funkční období. Vrcholnou politiku vnímá pozitivně. "Přinesla mi seberealizaci, obrovské množství setkání s velmi zajímavými lidmi, se kterými bych se normálně nemohl setkat, nemohl s nimi diskutovat. S velmi inspirujícími," řekl.

Zároveň ho ale působení ve vrcholných funkcí připravilo o čas s manželkou a třemi dětmi, kteří nadále žijí v Náchodě. "U té rodiny je to samozřejmě velmi nepříjemné. Víkendový táta není žádné štěstí," uvedl.

Bělobrádek ještě před svým zvolením předsedou KDU-ČSL oznámil, že trpí roztroušenou sklerózou. Věří, že svým příkladem může dalším nemocným ukázat, že i přes toto závažné onemocnění se lze ve společnosti prosadit. Zároveň využívá své postavení a snaží se dalším nemocným pomáhat.

"Teď jsme pořádali pro naši nadaci koncert, kde přes půl milionu korun dostane Domov svatého Josefa v Žirči, který je jediným takovýmto pracovištěm pro lidi s těžkými následky roztroušené sklerózy," řekl. "Stejně tak připravujeme velkou akci na květen, kdy bude mezinárodní den roztroušené sklerózy, a chceme připomenout, že i tito lidé mezi námi žijí a že i my, přestože máme nějaký hendikep, tak můžeme společnosti mnohé přinést," dodal.