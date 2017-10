Praha - Pokud se příští vláda rozhodne přijmout euro, bude nezbytné to dobře vysvětlit lidem a dobře nastavit kurz koruny. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Zavedení jednotné evropské měny v Česku je podle Bělobrádka krokem, který vyžaduje širokou shodu. Předseda lidovců cítí podporu pro vstup do eurozóny hlavně mezi podnikateli. Sám je přesvědčený, že pro zájmy Česka je klíčové mít stejnou měnu, jakou má Německo nebo Rakousko.

"Diskuse probíhá už dlouho, plníme podmínky a teď to je jen otázka politického rozhodnutí," řekl Bělobrádek k tomu, jaký by měl být postup budoucího kabinetu v otázce zavedení eura. "Potřebujete na to poměrně široký konsenzus a také udělat nějakou vysvětlovací kampaň a vysvětlit výhody a nevýhody přijetí eura," dodal. O důsledcích zavedení jednotné evropské měny se šíří řada mýtů, dodal.

Druhý zásadní problém vidí Bělobrádek v nastavení kurzu koruny. "V okamžiku, kdy česká koruna bude významně posilovat, což není vyloučené, začne to působit problémy," upozornil.

Odpůrci zařazení Česka do eurozóny varují před tím, že země tím ztratí možnost vytvářet vlastní měnovou politiku a že do české ekonomiky se prostřednictvím eura přelijí problémy jiných zemí. "Samozřejmě, eurozóna má svoje potíže. Ale když se podíváte, co jí bylo predikováno, jak zkrachuje, jak to je úplně vyřízené, tak nic takového se nedostavilo," podotkl Bělobrádek. "Na druhou stranu, já jsem přesvědčen, že není důležité mít euro, ale je důležité mít měnu, jakou má Německo, Rakousko, Nizozemsko," dodal. Tyto země jsou pro Česko významnými obchodními partnery a měnová unie s nimi by byla ekonomický výhodná.

Přijetí eura by podle Bělobrádka mohlo ovlivnit i pozici Česka v Evropské unii - zvlášť ve chvíli, kdy se společenství rozhodne posouvat směrem k hlubší integraci. Za klíč k úspěchu v Bruselu však označil především snahu být aktivní a schopnost komunikovat s partnery. "Je velký rozdíl, jestli s těmi lidmi jste schopen mluvit neformálně, jestli jste schopen se s nimi vůbec domluvit, jestli jste jazykově aspoň elementárně vybaven," řekl.

Z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že v české společnosti přetrvává převážně odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení jednotné evropské měny je 69 procent Čechů, naopak 24 procent lidí by korunu za euro vyměnilo, zbytek neví. Za poslední rok se podíl odpůrců eura snížil o sedm procentních bodů, zatímco souhlas s přijetím se o pět procentních bodů zvýšil, uvedlo CVVM.