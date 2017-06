Praha - Ministerstvo financí porušuje zákon, když v návrhu rozpočtu snížilo částku pro vědu a výzkum, kterou předtím schválila vláda. Novinářům to po jednání vládní rady pro vědu výzkum a inovace (RVVI) řekl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Podle něj rada trvá na dodržení původní sumy. Ministerstvo financí ČTK sdělilo, že postupuje podle rozhodnutí kabinetu o limitech rozpočtu na příští rok, dřívějšímu vládnímu usnesení o vyšší sumě pro vědu tak nemůže vyhovět.

Vláda v květnu schválila posílení rozpočtu na vědu a výzkum pro příští rok. Do bádání by mělo putovat 36,2 miliardy korun, tedy o 3,5 miliardy víc než letos. Ministerstvo financí navrhuje snížení, a to nejspíš o 2,8 miliardy korun. Šéf resortu Ivan Pilný (ANO) už dřív řekl, že u peněz na vědu, výzkum a inovace byla čtyřmiliardová rezerva, přesto vláda částku ještě navýšila.

"Usnesení platí. Pokud ministerstvo financí nerespektuje a ignoruje toto usnesení vlády, tak porušuje zákon," řekl Bělobrádek. Podle něj je rada přístupem resortu financí znepokojena a varuje před snížením sumy, ohrozilo by to podle ní celý systém vědy a výzkumu. "Ministerstvo financí nemůže zacházet svévolně, jak se mu zlíbí," dodal Bělobrádek.

Ministerstvo financí uvedlo, že postupuje při přípravě rozpočtu podle limitů příjmů a výdajů, které schválila vláda. Částky pro vědu pak stanovilo podle toho. "Vzhledem k tomu, že jakákoli změna výše výdajů na vědu, výzkum a inovace by ovlivnila celkové parametry státního rozpočtu, nelze technicky vyhovět požadavku na dodržení dřívějšího usnesení vlády o návrhu výdajů na výzkum bez dalších zásadních úprav ostatních parametrů státního rozpočtu," uvedlo ministerstvo.

Snižování podpory na vědu a výzkum kritizovali už dřív vědci i rektoři vysokých škol. Podle nich je oblast podfinancovaná ještě z minulosti. Pokud do bádání a inovací nepoputují peníze, ohrozí to konkurenceschopnost Česka i jeho další ekonomický rozvoj a růst, uvedli akademici.

RVVI zasedala dnes spolu s týmem zahraničních vědců. Novým členům mezinárodního týmu předal Bělobrádek jmenovací dekrety. Podle zahraniční rady má ČR kvalitní základní výzkum, soustředit by se měla ale i na výzkum aplikovaný a využitelnost výsledků v praxi. Česko by si také mělo vybrat oblast, na kterou se zaměří. "Žádná země nedokáže vše dělat na špičkové úrovni. Musíte se soustředit na určitou oblast výzkumu a vytvoření výzkumné infrastruktury," uvedl Peter Gruss z Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University v Japonsku. Podotkl, že podle toho je pak také potřeba rozdělovat finance na vědu a výzkum.

Česko by mělo na bádání dávat procento hrubého domácího produktu. Podle Bělobrádka třetinu sumy nyní tvoří peníze z fondů EU. Zdůraznil, že po roce 2020 v novém období bude evropská podpora nižší, takže bude muset finance přidat česká strana. "Musíme systém připravit na výpadek peněz z EU," podotkl vicepremiér.