Praha - KDU-ČSL by koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) ke vstupu do Sněmovny nepotřebovala, chce ale voličům nabídnout silnou alternativu k levici, pravici a hnutí ANO. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Oba subjekty podle něj k sobě mají blízko, což dokazuje jejich spolupráce v Senátu a v Evropském parlamentu. Bělobrádek zároveň zdůraznil, že dohoda o volební koalici ještě není uzavřená a že lidovci jsou připraveni i na samostatnou kandidaturu.

"My jako KDU-ČSL skutečně nepotřebujeme nějakého partnera do voleb. My se do Sněmovny sami dostaneme a není důvod to nějak zpochybňovat. V každých volbách od roku 2012 jsme posílili, senátní volby jsme vyhráli," řekl Bělobrádek. Samostatně by se podle něj lidovci pohybovali mezi sedmi a devíti procenty hlasů.

Připomněl ale, že volební systém je nastaven tak, že při přepočtu hlasů na mandáty zvýhodňuje strany, které získají více procent. "Silnějším je přidáno a slabším ubráno," řekl. I proto má zájem o vytvoření subjektu, který by mohl získat víc než deset procent hlasů, což je i nutná hranice pro vstup do Sněmovny pro koalici dvou stran.

"Nejde o nás, jde tady o voliče, aby měli větší možnost volby," řekl Bělobrádek. Nabídka politických stran je podle něj nyní neuspokojivá. "Na jedné straně máte živořící pravici, na druhé straně v určité krizi se pohybující levici - viděli jsme to v krajských volbách - a hnutí, které vlastně žádné hodnoty nemá, jeho program je dynamický a je založen v podstatě na jedné tváři. Já myslím, že to velké části voličů nevyhovuje a budou hledat alternativu," řekl.

Spojenectví se STAN je podle Bělobrádka přirozené. Projevuje se například v Evropském parlamentu, kde mají obě uskupení své zástupce ve frakci Evropské lidové strany, nebo v Senátu. "Zespoda vznikla velmi kvalitní a intenzivní spolupráce našich senátních klubů, které spolu zasedají dva roky, aniž je k tomu někdo vyzval," podotkl. "Principiálně to jsou věci, které dávají logiku, a není to nějaké křížení kolibříka s anakondou," řekl o spolupráci.

Se STAN se podle něj lidovci doplňují v tom, který ze subjektů je v kterém regionu silnější. Zároveň ale nechtěl možnou spolupráci srovnávat s německou konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, u níž CSU působí pouze v Bavorsku a CDU v ostatních spolkových zemích. "My chceme jako KDU-ČSL působit celostátně, s tím, že samozřejmě někde jsme silnější a někde ne," řekl.

Bělobrádek ale upozornil, že dohoda se STAN o volební koalici zatím uzavřena není. "To vůbec není hotová věc a vždycky to může havarovat na programu, na lidech, na penězích, to je vždycky velmi složité," řekl s tím, že strana je připravena i na samostatnou kandidaturu, pokud by jednání zkrachovala. Zdůraznil také, že ani případná dohoda neznamená fúzi obou stran. Lidovci si podle něj musejí zachovat své hodnoty a svůj křesťanskodemokratický charakter.

Bělobrádek mediální půtky ANO a ČSSD nepřeceňuje

Bělobrádek nepřeceňuje mediální půtky koaličních partnerů, lidovci se podle něj do nich snaží příliš nezapojovat. ČTK řekl, že žádná koaliční vláda není jednoduchá a i jeho straně se stává, že ji ostatní přehlasují. Lidovci však v takovém případě nebrečí, v demokracii se totiž rozhoduje hlasováním, dodal.

Koaliční partneři lidovců si v posledních týdnech prakticky denně vyměňují vzkazy v médiích. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyčítal tento týden ministru financí a předsedovi ANO Andreji Babišovi kauzu s nákupem dluhopisů Agrofertu, Babiš naopak útočil především na vyjádření ministra obchodu Jana Mládka (ČSSD) a jeho spolupracovníků v debatě o vysokých cenách mobilních dat.

Bělobrádek ČTK řekl, že tyto přestřelky nepřeceňuje. "My se snažíme do těch půtek moc nezapojovat. Já osobně nejsem ten, kdo by zrovna měl chuť pískat chlapcům, když si poměřují bábovičky, nebo co si to poměřují," uvedl. Jednodušší spolupráce však podle něj nebyla ani v předchozích koaličních vládách, jmenoval například kabinet Jiřího Paroubka, Mirka Topolánka nebo Petra Nečase.

Půtky podle Bělobrádka ke koaličnímu vládnutí patří. "To je, jako kdybyste brečeli, že hrajete fotbal a občas vás někdo zfauluje. To k tomu patří, od toho je rozhodčí. A v našem případě tím rozhodčím je veřejné mínění a voliči. Samozřejmě tomu pomáhají svobodná média," řekl.

U většiny prosazených návrhů podle něj platí, že se jedná o kompromis. Babiš si loni několikrát stěžoval, že jeho hnutí ČSSD spolu s lidovci přehlasovává, takový přístup však Bělobrádek odmítá. "My nebrečíme. Hlasujeme podle toho, co si myslíme, že je správné. A je to samozřejmě i o schopnosti vyjednávání a snahy se dohodnout," řekl.

Lidovcům se podle Bělobrádka také mnohokrát během jednání vlády i Parlamentu stalo, že byli přehlasováni. "To je demokracie. Ale my nebrečíme. A někdy uvažuji, jestli některým kolegům není potřeba koupit kapesníčky a plínky. Ale snad ne," uvedl. Parlamentní demokracie je někdy pomalejší, ale zase dramaticky snižuje pravděpodobnost radikálních jednoznačných rozhodnutí, která mají charakter diktatury většiny, dodal.