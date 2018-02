Brusel - ZZa přísných bezpečnostních opatření začal dnes v Bruselu proces se Salahem Abdeslamem, jediným přeživším podezřelým z teroristických útoků z listopadu 2015 v Paříži. V belgické metropoli ale čelí pouze obžalobě ze střelby na bruselské policisty při zatýkání v březnu 2016. Na počátku dal obžalovaný prostřednictvím svého advokáta najevo, že si nepřeje, aby fotoreportéři pořizovali jeho snímky, a pak odmítl odpovídat na otázky. Prokurátorka žádá pro Abdeslama a pro jeho společníka 20 let odnětí svobody; původně se hovořilo o tom, že obžalovanému hrozí až 40 let vězení.

"Jste Salah Abdeslam, narozený v Bruselu 15. září 1989?" otázala se soudkyně Marie-France Keutgenová. "Nechci odpovídat na otázky," odpověděl obžalovaný, který odmítl povstat s tím, že se cítí unaven. "Obvinili mě, a tak tu jsem a zachovávám mlčení, což je mé právo. Mé mlčení ze mne nedělá ani zločince, ani viníka. Bráním se mlčky, protože bych chtěl, abychom se spoléhali na vědecké a hmatatelné důkazy, a ne na zdání či na to, co si myslí veřejné mínění," prohlásil Abdeslam na naléhání soudkyně. Zdůraznil, že s muslimy se zachází nejhůře a jsou souzeni nejhorším způsobem, bez presumpce neviny, avšak nebojí se, protože věří v Alláha - a k tomu už nemá co dodat.

Abdeslama nad ránem převezla elitní jednotka z vězení Fleury-Mérogis v pařížské oblasti do justičního paláce v Bruselu, uvedla agentura AFP. Bruselský soud je považován za předehru procesu, který obžalovaného čeká ve Francii za pařížské atentáty. Provázelo jej však i velké očekávání, zda někdejší pachatel drobných deliktů, který se nakonec stal "veřejným nepřítelem číslo 1", u soudu přeruší své mlčení, které zachovával při výsleších.

Zklamaní, ale nikoli překvapení byli z Abdeslamova mlčení pozůstalí po obětech atentátu. "Nikdy jsem si osobně nemyslel, že by byl ochoten spolupracovat s belgickou justicí, když nespolupracuje s justicí francouzskou," prohlásil Philippe Duperron, jehož syn Thomas přišel o život při krveprolití v pařížské koncertní síni Bataclan. "Neodpovídal jinak než provokativně," usoudil.

Proces, který má trvat každý den do pátku s výjimkou volné středy, provázejí výjimečná bezpečnostní opatření. Nad impozantní budovou z 19. století, kde se soud odehrává, přelétává vrtulník, přístupy střeží obrněné vozy a ozbrojenci.

List Le Figaro na svém webu poznamenal, že vzhledem k tomu, že si obžalovaný nepřeje vypovídat, by proces mohl skončit ještě dříve, než se plánovalo.

Osmadvacetiletý Francouz marockého původu se podle vyšetřovatelů podílel na teroristických útocích v Paříži ze 13. listopadu 2015, při kterých zahynulo 130 lidí. Na rozdíl od svého bratra i dalších členů teroristické buňky při atentátu nebyl zabit ani nespáchal sebevraždu, ale odjel z Paříže do Bruselu. Několik měsíců se pak úspěšně skrýval.

Belgičtí policisté jej nakonec našli v jednom z domů v bruselské části Forest. Při razii 15. března 2016 Abdeslam a další islamista Sofiane Ayari tři policisty postřelili a dokázali uniknout. Třetí radikál Mohamed Belkaid, který se s nimi skrýval, při incidentu zahynul.

Abdeslama se nakonec podařilo o pár dní později zadržet v bruselské čtvrti Molenbeek. Čtyři dny po jeho zatčení zaútočili teroristé na letišti a v metru v Bruselu. Atentát si vyžádal 32 mrtvých.

U soudu se mají Abdeslam s Ayarim zodpovídat z pokusu o vraždu policistů a nedovoleného ozbrojování, obojí "v souvislosti s terorismem". Abdeslama vydala Belgie předloni kvůli teroristickým útokům v Paříži do Francie. K procesu má být denně převážen z věznice v severofrancouzském Vendin-le-Vieil do bruselského justičního paláce.

"Již jsem vypovídal před policisty, víc nechci říct," řekl soudkyni spoluobviněný Ayari. Ještě dříve tvrdil, že ani on, ani Abdeslam na bruselské policisty nestříleli.

Prokurátorka Kathleen Grosjeanová naopak dokazovala, že střelné dráhy a množství 21 střel vypálených z bruselského bytu na policisty svědčí o tom, že islamisté měli v úmyslu strážce zákona zabít.

Čtyřiadvacetiletý Tunisan Ayari se do Evropy dostal ze Sýrie přes řecký ostrov Lesbos v davech uprchlíků, převážně Syřanů. Zájem o něj má i francouzská justice, pravděpodobně aby jej mohla obvinit v souvislosti s pařížskými atentáty, poznamenala AFP.