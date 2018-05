Kodaň - Hokejový obránce Libor Šulák se v devatenáctém startu v reprezentačním dresu dočkal premiérové branky. V pátém utkání na mistrovství světa v Dánsku otevřel v deváté minutě skóre souboje s Běloruskem a nakonec si připsal i vítěznou trefu. Češi totiž vyhráli 3:0 a poprvé na turnaji naplno bodovali.

"Každý gól a obzvlášť první potěší. Jsem rád, že jsme to zvládli. Navíc to byl vítězný gól," radoval se Šulák po zápase. Brankáře Vitalije Trusta překonal tvrdou střelou od modré čáry a velkou zásluhu na jeho trefě měli přihrávající David Krejčí a před gólmanem skvěle clonící Dmitrij Jaškin. "David mi to výborně hodil, hráč před bránou výtečně clonil a gólman nic neviděl. Vystřelil jsem a spadlo to tam. Snažil jsem se hlavně netrefit prvního hráče," popsal Šulák.

Češi si rozhodující náskok vypracovali již v první třetině, kdy třikrát skórovali. Pak už si "povinné" vítězství bez větších problémů pohlídali. "Nemyslím si ale, že by bylo utkání jednoduché. Kolikrát bývají takové zápasy těžší, než když hrajete proti Rusku nebo Švédsku. Jsem rád, že se nám povedl vstup do utkání a vstřelili jsme tři branky již v první třetině. To rozhodlo," zhodnotil duel čtyřiadvacetiletý bek.

I Šulák ale přiznal, že reprezentanti po náročném čtvrtečním zápase proti Rusku ušetřili trochu sil. "Je to náročné, proto jsem rád, že se povedla první třetina. A Pavel Francouz to zavřel. Škoda, že jsme nepřidali ještě nějaký gól, aby se to uklidnilo ještě víc," řekl rodák z Pelhřimova, který si do kabiny odnesl puk na památku prvního gólu. "Puk mám, ale nevím, jestli to je skutečně on. Snad jo. Po gólu jsem na to totiž zapomněl a pak ho vystřelili ven. Mám takhle schovaný puky z prvního gólu z Česka, Finska...," přiznal Šulák.

Obránce, který v průběhu finišující sezony hrál za finské Lahti a v závěru na farmě Detroitu v Grand Rapids, si pochvaloval, že oproti čtvrtku se prosadili i jiné formace než ta, kterou vede Krejčí. "Je to dobře, že se trefili ostatní kluci. Ale kluci z Bostonu tam měli také šance, takže je otázka času, kdy jim to tam zase spadne," dodal Šulák.