San Jose (USA) - Hokejový obránce Radim Šimek podepsal novou dvouletou smlouvu se San Jose. Od vedení Sharks ji dostal i přesto, že dosud neokusil ani jediný zápas NHL a stále vyhlíží premiéru v dresu prvního týmu Sharks. Klub oznámil dohodu na svém webu.

Pětadvacetiletý Šimek přesvědčil šéfy kalifornského týmu, mezi jehož hlavní hvězdy patří útočník Tomáš Hertl, povedenou sezonou na farmě v AHL. Tam odehrál v dresu San Jose Barracuda včetně play off 70 utkání, připsal si 27 bodů za sedm gólů a 20 nahrávek a zůstal v kladných číslech (+6) i v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách.

"Radim se stal velice důležitou součástí defenzivního jádra týmu Barracuda a ukázal své schopnosti hrát vyváženě v obraně i útoku. Umí hrát do těla a promluvit do vývoje hry, když je potřeba. Síla našeho týmu je v kvalitním širokém kádru a Radim patří do té skupiny hráčů, kteří se neustále zlepšují," prohlásil generální manažer Doug Wilson.

Šimek, jenž nebyl nikdy draftován, končil základní část svého prvního ročníku v zámoří, který byl zároveň i jeho vůbec prvním v zahraničí, jako druhý nejlepší bek farmářského celku v bodech, gólech i nahrávkách. Zároveň byl nejpilnějším obráncem mužstva a v hodnocení účasti na ledě byl třetí.

Šimek ještě v sezoně 2013/14 nastupoval střídavě za extraligový Liberec a prvoligové Benátky nad Jizerou. Do sestavy Bílých Tygrů v nejvyšší soutěži se nastálo prosadil v dalším ročníku a v listopadu 2015 debutoval na turnaji Karjala v české reprezentaci. V roce 2016 vyhrál s Libercem domácí titul. Představil se i na posledních dvou světových šampionátech.