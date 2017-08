Praha - Hokejový obránce Zbyněk Michálek načal minulou sezonu účastí na prestižním Světovém poháru, ale v zámoří ji pak prožil takřka celou ve farmářské AHL. Vedení Arizony ho tam odsunulo hned v úvodu základní části v polovině října a povolalo ho zpět do prvního týmu až o pět měsíců později. Bek ceněný zejména pro spolehlivou defenzivu však věří, že s bohatými zkušenostmi má ve 43 letech stále co nabídnout. Nechce být ale pokusným králíkem.

Michálkovi po uplynulém ročníku skončil dvouletý kontrakt s celkovým příjmem 6,4 milionu dolarů a stal se nechráněným volným hráčem. V klubu se loučil již potřetí během kariéry. A velmi pravděpodobně i naposledy. Coyotes s ním dále nepočítají a vydali se cestou velké přestavby. Přesto nezatrpkl a má určitou dávku pochopení. Ví, jak to v NHL chodí.

"Diváci nechodí, řeší se problémy s arénou, mění se vlastníci, tým navíc nepatří mezi nejbohatší. Klubu tak nezbývá než sázet na mladé kluky a doufat, že časem vyrostou," řekl Michálek novinářům.

Kojotům přeje, aby se dočkali veselejšího období, ale sám se zatím nedočkal nového kontraktu, jímž by vyřešil nejbližší hokejovou budoucnost. "Trénoval jsem celé léto. Jsem připravený," ujistil. "Snad přijdou nějaké nabídky. V Evropě jsme s agentem zatím nic nehledali, v Americe mi na rovinu řekli, že žádné nabídky nemám. Až časem se uvidí, jestli budu mít i s ohledem na rodinu chuť jít hrát do Evropy," přiblížil Michálek.

Spekulace o tom, že by v případě nezájmu o jeho služby z NHL ukončil kariéru, nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. "Sám nevím, abych řekl pravdu," přiznal Michálek.

Kategoricky neodmítá ani variantu zkušebního kontraktu v nejlepší hokejové lize světa. "Neříkám ano ani ne, záleželo by na situaci, kolik mají obránců a jaká by byla reálná šance se prosadit. Už mám něco za sebou a asi bych nešel někam dělat pokusného králíka. Ale záleželo by na konkrétním týmu," nechtěl předbíhat událostem.

Dlouhodobý pobyt v AHL se snažil uchopit z pozitivního konce. I když to pro hráče s více než osmi stovkami startů v NHL včetně play off nebylo snadné. "Jasně, štvalo mě to, ale už je to za mnou a nechci se k tomu vracet. Sezona nakonec dopadla celkem úspěšně, nic jsem nezabalil a hrál dál naplno. Mám rád hokej, ten pocit, když člověk obleče dres a chce udělat to nejlepší pro úspěch týmu," uvedl Michálek.

Držitel stříbra a bronzu z mistrovství světa si navíc nechtěl na konci kariéry kazit jméno. "Než ze sebe dělat hvězdu, která se urazí, radši jsem se snažil pomoct mladým klukům a užívat si to. Hrál jsem bez tlaku a chtěl bych v tom i pokračovat. Vím, že konec kariéry se blíží, a když půjdu někam hrát, tak chci, aby mě to bavilo a aby to dávalo smysl pro rodinu, která je pro mě na prvním místě," zdůraznil Michálek.

S překonáváním různých překážek nemá dlouhodobě problém. "V životě jsem neměl nic zadarmo, byl jsem zvyklý si všechno vybojovat sám. Po cestě do NHL jsem si prošel spoustou věcí, měl jsem hodně zranění, takže tohle byla další věc, která mě motivovala dokázat, že na to stále mám. Hokej se sice zrychluje, hlavně v NHL dostávají přednost mladší kluci a celá soutěž se ubírá jiným směrem, ale myslím, že ještě mám co nabídnout. Teď se jen ukáže, jestli se najde nějaký tým, který mi dá šanci se znovu ukázat," uzavřel Michálek.