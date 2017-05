Nižnij Novgorod (Rusko) - Obránce české hokejové reprezentace Tomáš Kundrátek se stěhuje v Kontinentální lize ze Slovanu Bratislava do Nižního Novgorodu. Pro sedmadvacetiletého odchovance Přerova a bývalého hráče Dinama Riga bude Torpedo třetím působištěm v KHL. O příchodu člena nominace na MS v Paříži a Kolíně nad Rýnem informoval ruský klub na svých webových stránkách.

Kundrátek hrál ve Slovanu Bratislava od konce prosince 2015 a v uplynulé sezoně sehrál vinou zranění jen 39 utkání, v kterých si připsal 13 bodů za osm branek a pět asistencí. Za dva roky v KHL má na kontě 99 zápasů včetně play off a 37 bodů za 14 gólů a 23 přihrávek.

Do Evropy se Kundrátek vrátil před dvěma roky po sedmiletém působení v zámoří. V roce 2008 jej ve třetím kole volby talentů draftoval jako 90. hráče v pořadí New York Rangers. Kundrátek odešel po draftu z Třince do juniorské WHL, kde hrál dva roky za Medicine Hat.

Pak působil na farmě Rangers v Connecticutu v AHL. V listopadu 2011 jej získal Washington a Kundrátek převážně hrál v záložním týmu v Hershey. Za Capitals sehrál v NHL celkem 30 utkání a zaznamenal sedm bodů za gól a šest přihrávek.