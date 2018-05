Paříž - Třináct vyhraných zápasů na antuce v řadě už zvládla tenistka Petra Kvitová. Ten poslední přidala dnes na French Open a sama nad vítěznou šňůrou na pomalejším povrchu kroutí hlavou.

"Je to hodně neuvěřitelný, ještě takhle v řadě," komentovala Kvitová svoji antukovou sérii, během které vyhrála turnaje v Praze a Madridu a dva zápasy v Paříži. "Všichni víme, že jsem antuku měla vždycky šoupnutou jinam. Není to špatné."

Jeden zápas Kvitovou dělí od vyrovnání maxima. Čtrnáctkrát v řadě vyhrála letos na přelomu března a dubna a také na přelomu let 2011 a 2012.

Více než polovinu výher na antuce zaznamenala v zápasech začínajících před polednem. Třeba v Praze i nyní na Roland Garros začínala vždy od 11:00. "Mám to ráda. Nespím dlouho a je lepší jít hrát co nejdříve a odehrát to," řekla.

Často se organizátorů turnajů ptá, jestli by bylo možné hrát dříve. A díky jménu, které je spojené mimo jiné se dvěma triumfy ve Wimbledonu, jí bývá vyhověno. "Pořadatelé jsou úžasní, že občas vyjdou vstříc. Za to jsem moc ráda. Určitě si nestěžuju."

Vyhovuje jí, že má po brzy odehraném duelu volné odpoledne a čas na regeneraci. "Na masáž, na protahování a všechno, co je potřeba, abych byla připravena na další kolo. Tohle zatím funguje velmi dobře," pochvalovala si Kvitová.

Ve druhém kole French Open fungovalo vše na jedničku. Nasázela 27 vítězných míčů a Španělku Laru Arruabarrenaovou porazila 6:0 a 6:4. "Hrála jsem dobře. Tenis na antuce je jiný, mění se a ve špičce je hodně obranářek. Na to musím být připravená a už tolik nepanikařím a nechodím bezhlavě do rány," pronesla Kvitová.

Navíc je letos hubenější než kdy jindy a lépe se pohybuje. Dobíhá spoustu míčů, z kterých dokáže zahrát dobrý úder. A soupeřky tím překvapuje. "Nevadí mi to," smála se a doplnila: "Je to super pocit. Není to jen na antuce, ale i na tvrdém jsem od začátku roku lepší. Je fajn vědět, že když někam běžím, tak to asi chytím."

Arruabarrenaovou porazila v tzv. býčí aréně, v které loni vypadla ve druhém kole. "Když vyšel program, tak se mi to vybavilo," zavzpomínala na zápas s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. "Jako menší jsem byla pověrčivější, ale teďka jsem si řekla, že je to jiný rok. A jsem ráda, že jsem to potvrdila," uvedla Kvitová.

V pátek se utkání s Anett Kontaveitovou. "Hmmm, těžký na třetí kolo," reagovala na jméno estonské soupeřky, kterou porazila ve třech setech cestou za titulem letos v Madridu. "Na antuce hraje výborně a hodně se zlepšila. Bude to fakt těžký," tušila Kvitová.