Liberec - Ambiciózní tým hokejistů Hradce Králové dokázal odvrátit v šestém pokračování čtvrtfinálové série s Libercem předčasný konec sezony a po vítězství 2:1 si vynutil rozhodující sedmý zápas. Hosté předvedli výborný výkon a na ledě Liberce se mohli radovat z výhry po více než čtyřech letech. Na obou trefách Mountfieldu se asistencí podílel jeho nejzkušenější hráč a kapitán Jaroslav Bednář, který si po utkání pochvaloval zejména charakter a soudržnost svého týmu.

"Když nám teče do bot, tak se dokážeme jako tým semknout a necháme na ledě všechno. Myslím si, že to dnes bylo vidět. Měli jsme nůž na krku, takže jsme do toho zápasu nastoupili úplně jinak. Každý věděl, o co se dnes hraje. A všichni makali na sto procent. Je to pro nás samozřejmě nesmírně důležitá výhra," řekl novinářům Bednář.

Mountfieldu se v dosavadním průběhu série příliš nedařilo v početních výhodách, v předchozích třech zápasech nedokázal využít ani jedinou přesilovku. Před šestým zápasem tak Hradec na přesilovkách zapracoval a přineslo to ovoce v podobě obou vstřelených branek.

"Samozřejmě jsme zkusili přesilovky trochu změnit, protože nám v sérii nevycházely. Liberec výborně brání, ale snažili jsme se přijít s něčím novým a také více střílet. Petr Koukal přišel s modelem, co v KHL hraje Petrohrad. Příliš se to ale neosvědčilo, nicméně Ruda Červený to při jedné přesilovce dobře propálil z úhlu. Nebylo to úplně z jeho pozice, takže trochu šťastný gól," uvedl s 42 body nejproduktivnější hráč Hradce Králové v základní části.

Sám byl naopak architektem rozhodujícího okamžiku. "U té poslední početní výhody mi nějak blesklo hlavou, že bychom mohli zahrát takový ten trojúhelník nebo diamant. Petr Koukal se tam uvolnil, já jsem mu to dal a on vystřelil z první. Před brankou stál dobře postavený Radek Smoleňák a puk ještě tečoval. Branka přišla v nejlepší možný moment, takže jsme za to určitě rádi," pochvaloval si stříbrný medailista ze světového šampionátu v roce 2006.

Královéhradečtí tak zvítězili v Liberci poprvé od října 2013 a odvrátili konec sezony. Rozhodující sedmý zápas se uskuteční na jejich ledě a zdálo by se, že psychická výhoda je tedy teď na straně Mountfieldu. Ostřílený veterán, hrající velmi pravděpodobně poslední sezonu, však podobná tvrzení odmítá.

"Také jsme si mysleli, že budeme mít psychickou výhodu, když jsme hráli pátý zápas doma, ale opak byl pravdou. Musíme navázat na dnešní výkon, hrát poctivě střídání za střídáním. Jakmile se poleví, tak Liberec toho dokáže využít a doslova nás sežere, což bylo vidět i dnes," varoval Bednář, který má na kontě vedle českého titulu se Slavií také dva triumfy ze švýcarské a jeden z ruské ligy.

"Je potřeba hlavně dobře zregenerovat, vyspat se a najíst. Není na co se šetřit, musíme sebrat veškeré síly a pokusit se ten sedmý rozhodující zápas doma zvládnout," řekl Bednář.