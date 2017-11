Ostrava - I v jednačtyřiceti letech prokazuje královéhradecký útočník Jaroslav Bednář nespornou hokejovou třídu. Dvěma góly navedl východočeský celek k výhře 6:3 ve Vítkovicích a upevnil si postavení nejproduktivnějšího hráče Hradce.

Bednář svými trefami vyrovnal na 2:2 a 3:3 a zachraňoval nepříliš vydařený začátek hostů v Ostravě. "Zaspali jsme první třetinu. Byla vlažná, špatně jsme se pohybovali. Začali jsme bruslit až ve druhé třetině. Tam jsme se zvedli a byl to už rychlejší a otevřenější hokej," řekl novinářům královéhradecký veterán.

Přiznal, že Východočeši mohli na začátku nabrat i výraznější ztrátu. "Mohli jsme být rádi, že to dopadlo jen 1:2. Hráli jsme hrůzostrašně. Vůbec nám to nevyšlo," řekl Bednář.

Jeho tým nastartovala Gregorcova branka v přesilovce pět na tři. "Každá branka pomůže, tohle nás zvedlo. Pak jsme začali hrát ten náš hokej," pochvaloval si Bednář.

Hradec šesti góly dorovnal svůj střelecký rekord sezony. Stejným počtem branek zatížil jen konto Pardubic v prestižním východočeském derby. "No, je to na nás dost," usmál se Bednář.

Vlastní střelecký počin neřešil. "Dneska to vyšlo na mě a napadalo mi to tam. Odráželo se to ke mně, příště se to bude odrážet k někomu jinému. Mám radost z každého gólu, o mě ale nejde. Já góly neřeším, důležité jsou výhry," dodal Bednář, který má po dnešku v kanadském bodování šest branek a 11 asistencí.