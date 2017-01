Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové vyšli po porážce se Spartou 1:2 potřetí za sebou bodově naprázdno a kapitán Mountfieldu Jaroslav Bednář doufá, že mužstvo zabere už v pátečním východočeském derby na ledě Pardubic. Čtyřicetiletý ofenzivní lídr ale ocenil, že tým podal proti rozjeté Spartě výborný výkon.

"Myslím, že se obě dvě mužstva vydala. Byl to silový hokej nahoru dolů. Oni výborně bránili a výborně je taky podržel gólman. Nám paradoxně dneska nefungovaly přesilovky a myslím si, že to nás dneska stálo tři body," řekl Bednář. Hradec je ve statistice přesilovek druhým nejlepším týmem soutěže právě za Spartou.

Pražané si po vedoucím Liberci (4:3 po samostatných nájezdech) a druhém Třinci (12:3) poradili i ve třetím duelu v řadě se sokem z čela tabulky. "Věděli jsme, že hrajeme proti abnormálně kvalitnímu mužstvu, které je teď hlavně v hrozné pohodě. Mužstvo tam opravdu nechalo všechno," potěšilo Bednáře.

Na Spartě je podle něj vidět, že má velkou formu. "Jde o to, že mají vyrovnané čtyři pětky a momentálně doopravdy šlapou. Oni tam dneska nechali všechno, výborně bránili, když propadli, tak výborně dobruslovali. I jejich obránci si věří, dovolí si na útočné modré čáře, za bránou, v rohu," podotkl Bednář.

Ani napotřetí domácí tým ve vzájemném duelu doma nebodoval a Mountfield vyšel naprázdno už podruhé. "Vím, že jsme vyhráli na Spartě, tam jsme podali výborný výkon. Snažili jsme se soustředit na dnešní zápas, protože jsme věděli, o co se hraje. Nejhorší na tom je, že to stojí tolik sil a stejně z toho není žádný bod," litoval Bednář po neúspěšném boji o třetí místo.

Sám mohl v polovině utkání za stavu 1:1 vrátit Hradci vedení, ale v úniku ztroskotal na brankáři Filipovi Novotném, který mu vypíchl puk hokejkou. "Měl tam hodně důležitých zákroků. Konkrétně proti mně se přiznám, že jsem tu hokejku vůbec neviděl. Chtěl jsem mu to dávat mezi nohy. Asi tím, jak jsem se furt soustředil na toho dojíždějícího obránce, tak on to velice šikovně udělal a vyškolil mě," popsal Bednář.

Teď ale podle něj musí tým zabrat v boji o pozice pro play off. "Ty zápasy předtím jsme neodehráli tak, jak jsme si představovali. Nehráli jsme ten hokej jako po turnaji ve Švýcarsku. Musíme si to přiznat a vrátit se k tomu poctivému, rychlému a přímočarému hokeji. Doufám, že to zápas v Pardubicích přinese," přeje si Bednář návrat formy po Spenglerově poháru v Davosu.

Ve zbývajících dvou duelech před reprezentační pauzou v Pardubicích a doma s Litvínovem podle Bednáře musí tým bez ohledu na nabitý program uspět. "Nemůžeme se dívat dopředu dozadu, musíme odmakat ty dva zápasy a potom bude čas na regeneraci. Potřebujeme se vydat, doopravdy teď urvat body, už je to vážné. Už se v tabulce trhá a my musíme tu šestku urvat," nechce přijít o přímý postup do čtvrtfinále.