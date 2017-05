Bečov nad Teplou (Karlovarsko) - Expozice hradu a zámku v Bečově nad Teplou se pyšní novým vzácným exponátem. Při prohlídce barokního státního zámku mají ode dneška návštěvníci možnost prohlédnout si briliantový diadém z 19. století z majetku rodu Beaufort-Spontinů. Vzácný předmět se letos na Bečov vrátil po mnoha osudových zvratech, řekl dnes novinářům kastelán zámku Tomáš Wizovský.

"Jedná se o diadém - je to zapomenutá diamantová korunka, která se podařila dohledat v jak archivních materiálech, tak pak fyzicky na zámku Kozel. Posledních 14 dní už je zpátky tady na Bečově. Její znalecká hodnota je stanovena zhruba na dva miliony korun. S tím, že původní čelenka měla ještě další vybavení, další drahé kameny, které se bohužel nedochovaly nebo se je nepodařilo dohledat," řekl Wizovský.

Klenot byl vyroben ve druhé polovině 19. století ze žlutého zlata, ozdoben silnou vrstvou stříbra a v současné době je osázen 540 diamanty. Jeho majitelkou byla v první polovině 20. století Eleonora Beaufort-Spontinová, jejíž otec Fridrich Georg areál v Bečově vlastnil a sama Eleonora v Bečově prožila značnou část svého života. Neprovdaná a bezdětná šlechtična často cestovala a mimo jiné často navštěvovala svou sestru Marii, provdanou za tehdejšího majitele zámku v Křimicích na Plzeňsku. Je možné, že při jedné ze svých návštěv zde korunku nechala.

Právě v Křimicích se totiž začala psát novodobá historie předmětu. Diamantová korunka se objevila v konfiskačních záznamech po druhé světové válce, kdy byl veškerý movitý majetek ze zámku převezen na zámek Kozel. Cenný diadém tam pak zřejmě byl desítky let uložen v papírové krabici, aniž by byla známa jeho skutečná hodnota. "Dlouhou dobu se mělo dokonce za to, že se jedná o divadelní atrapu," doplnil kastelán. Dohledat se přitom nyní podařilo i korespondenci Eleonory, v níž šlechtična v 50. letech přes francouzské velvyslanectví v Praze neúspěšně žádala o navrácení korunky, nebo alespoň o možnost ji nosit při pobytu v tehdejším Československu.

Diadém se podařilo dopátrat na základě kastelánova zadání a spolu s mnoha odborníky se na něm podílel i František Maryška, který v roce 1985 vedl tým kriminalistů až k nalezení relikviáře svatého Maura pod podlahou kaple na bečovském hradě. "S podporou kastelána zámku Kozel Karla Bobka se pak diadém mohl vrátit do Bečova," řekl Wizovský. Po objevu samotného relikviáře a vzácné sbírky vín a koňaků z 19. století jde o další unikátní nález, který se přímo vztahuje k historii areálu.

Nový exponát bude v rámci okruhu zámeckých interiérů pro návštěvníky k vidění po celou sezonu. Areál bečovského zámku je pro návštěvníky do konce září otevřen vždy od úterý do neděle, do konce října pak o víkendech.