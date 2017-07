Londýn - Bývalá tenisová hvězda Němec Boris Becker zbankrotoval. Rozhodl o tom ve středu soud v Londýně. Právník trojnásobného wimbledonského vítěze žádal o poslední šanci, aby mohl Becker splatit dluh soukromé bance Arbuthnot Latham & Co z roku 2015, ale marně.

Becker by podle svého zástupce splatil dluh po prodeji své vily na Mallorce. Soudkyně Christine Derrettová však uvedla, že neexistují důvěryhodné důkazy, že by dluh byl v brzké době splacen, a odmítla odložit rozhodnutí o 28 dní.

"Je to historický dluh. Člověk má dojem, že strká hlavu do písku," prohlásila soudkyně. "Mrzí mě to, že jsem musela dojít k závěru, že nebude schopen zaplatit, protože si pamatuji, jak jsem ho sledovala na centrkurtu. Což nejspíš svědčí o tom, že už jsem stará," uvedla Derrettová.

Bankrot byl vyhlášen na žádost banky, od které si Becker podle listu Daily Mail půjčil 3,5 milionu eur (92 milionů korun). S každým dnem dluh rostl o 767 eur (20.000 korun).

"Jsem překvapený a mrzí mě, že k tomuhle sáhli. Ten verdikt se vztahuje k jedné sporné půjčce, kterou bych bych schopen splatit v plné výši za měsíc. Jsem zklamaný, že moje žádost o odložení o tuto dobu byla zamítnuta. Mé příjmy jsou veřejně známy a je jasné, že mám na to, abych ten dluh splatil. Hodnota té nemovitosti vysoce převyšuje dluh, co mám u Arbuthnot Latham," uvedl v prohlášení devětačtyřicetiletý vítěz šesti grandslamových turnajů ve dvouhře, který do konce loňského roku koučoval Srba Novaka Djokoviče.

Becker během kariéry vydělal tenisem přes 25 milionů dolarů, další příjmy měl z reklam. O část majetku přišel rozvodem a zřejmě také vedl dost nákladný život. "Soukromý život ho určitě stál dost peněz. Ale nikdy bych nečekal, že na něj soud vyhlásí bankrot. Člověk hodně vydělává a myslí si, že není možné, aby přišel na buben. A pak najednou vidí, že to možné je," uvedl bývalý trenér Niki Pilič, který vedl Beckera v daviscupovém týmu.