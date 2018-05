Zlín - Fotbalisté Zlína na závěr sezony první ligy porazili doma Liberec 3:1 a ukončili tak své čekání na domácí výhru v jarních částech třech posledních sezon trvající 19 zápasů. Hattrickem se o to zasloužil francouzský útočník Jean-David Beauguel, který se v lize trefil poprvé od loňského dubna. Liberci, za který snižoval Petr Ševčík, se nepovedla rozlučka s trenérem Davidem Holoubkem, který na jeho lavičce končí.

"Bohužel jsme nesplnili cíle, které jsme si řekli a dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme smutní, že nemáme poháry, ale život jde dál. S realizačním týmem máme pocit, že jsme z toho týmu vytáhli maximum. Občas nám chybělo i sportovní štěstí," řekl Holoubek.

Zlín od svého návratu do ligy se na jaře vždy trápil a doma na Letné dokonce stále čekal na výhru, když zde bral tři body vždy jen v průběhu podzimu. Proti Liberci však tuto svou černou sérii konečně prolomil. "Jsem rád, že jsme protrhli domácí jarní smůlu. Tři roky doma nevyhrát domácí zápas mě strašně trápilo. Byl to poslední zápas a jsem rád, že se nám to povedlo kvůli divákům," řekl zlínský trenér Vlastimil Petržela.

A to zásluhou nečekaného hrdiny. Beauguel dosud prožíval spíše utrápenou sezonu, ale tentokráte se už po 13 minutách gólově prosadil. Ekpai odcentroval a Beauguel v ne úplně snadné pozici hlavičkoval přesně k tyči. Ekpai s Beauguelem nadále zaměstnávali obranu Liberce. Za hosty pak zahrozil v první půli jen Wiesner, jeho hlavička ale šla nad.

V 51. minutě si na vlastní polovině hřiště Beauguel tělem odstavil soupeře a vydal se na dlouhý sprint v přečíslení dva na jednoho, který sám zakončil a zvýšil na 2:0. Alespoň snížit mohl Breite, který dostal přihrávku do šestnáctky, jenže Dostálovu branku přestřelil. O něco nebezpečněji už si počínal Pilař, jenže střelu umístil přímo do míst, kde stál připravený zlínský brankář.

V 71. minutě už se Liberečtí dočkali. Ač se domácí domáhali ofsajdu, tak se za jejich obranu odrazil míč přímo na Ševčíka, který dokázal překonat vybíhajícího Dostála.

Kontaktní branka Liberec osvěžila a najednou se museli pozorně bránit Zlínští, aby udrželi jednobrankový náskok. Jenže obrana domácím fungovala a když už se hostům podařilo něco vymyslet, jejich počínání zastavil ofsajd. A v 83. minutě přišlo uklidnění, Beauguel přidal třetí branku.

"Vsadili jsme to dnes více na útok než na obranu. Celkově to ale kluci odmakali a bylo to zasloužené vítězství. Před zápasem jsem říkal Beauguelovi, že dá dvě branky a on dal nakonec tři," těšilo Petrželu, který zatím netuší, zda bude ve Zlíně pokračovat.

"Domácí měli větší motivaci. Nepovedl se nám vstup do utkání a zaslouženě jsme prohrávali. Ve druhé polovině jsme sahali po srovnání, ale projevilo se, že Zlín má útočníky a my je nemáme," hodnotil Holoubek.

Hlasy po utkání:

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Já jsem rád, že jsme protrhli domácí jarní smůlu. Tři roky doma nevyhrát domácí zápas mě strašně trápilo. Byl to poslední zápas a jsem rád, že se nám to povedlo kvůli divákům. Vsadili jsme to dnes více na útok než na obranu. Celkově to ale kluci odmakali a bylo to zasloužené vítězství. Před zápasem jsem říkal Beauguelovi, že dá dvě branky a on dal nakonec tři. Do hry se dostal i Votava, který se mi líbil na tréninku a zasloužil si tu šanci. Zatím nevím nic, jestli u týmu budu nebo nebudu."

David Holoubek (trenér Liberce): "Domácí měli větší motivaci. Nepovedl se nám vstup do utkání a zaslouženě jsme prohrávali. Ve druhé polovině jsme sahali po srovnání, ale projevilo se, že Zlín má útočníky a my je nemáme. To, co Zlínu dnes vyšlo, tak my jsme na to čekali celé jaro. Bohužel jsme nesplnili cíle, které jsme si řekli a dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme smutní, ale život jde dál. Přemýšlíme i s realizačním týmem, ale máme pocit, že jsme z toho týmu vytáhli maximum. Občas nám chybělo i sportovní štěstí. Jsme smutní, že nemáme poháry. Strašně rád bych pokračoval se stejným realizačním týmem, podle toho i dál vybírám."

Fastav Zlín - Slovan Liberec 3:1 (1:0)

Branky: 13., 51. a 84. Beauguel - 71. Ševčík. Rozhodčí: Mikyska - Flimmel, Horák. ŽK: Gajič, Ekpai, Matejov - Coufal. Diváci: 3654.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai (89. Bačo), Hnaníček, Traoré, Džafič - Železník (76. Vukadinovič) - Beauguel (85. Votava). Trenér: Petržela.

Liberec: Nguyen - Coufal, Vukliševič, Kačaraba, Mikula - Wiesner, Havelka (70. Oscar), Bosančič (46. Ševčík), Pilař - Breite - Bartl (64. Da Silva). Trenér: Holoubek.