Vídeň - Od stavů naštvání a lítosti přes smíření až k nadšení z výhry se dostaly během třiceti hodin plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková. V úterý se dozvěděly, že je v 1. kole play off na mistrovství světa ve Vídni čekají třetí nasazené Brazilky. Za pomoci realizačního týmu se po šoku na zápas připravily a dnes Agathu s Dudou vyřadily.

Hermannová a Nausch Sluková vyhrály bez ztráty setu skupinu, což by jim mělo zajistit papírově slabší soupeřky pro úvodní duel vyřazovací části. Agatha s Dudou ale skončily ve skupině nečekaně až třetí a los přiřkl Brazilky právě české dvojici.

"To zrovna nebylo podle našich představ po výkonech, které jsme předváděly ve skupině, ale nakonec jsme to vzaly jako výzvu a hrály jako outsiderky, což bylo lepší," řekla Hermannová už s úsměvem na tváři po dramatické výhře 21:16, 19:21 a 16:14 a postupu do osmifinále. "Jsme nadšené," zářily obě.

Euforii ale předcházely hodiny napětí a stresu. O nelítostném losu se hráčky dozvěděly v úterý u oběda. "Trošku nám zaskočilo," řekla Nausch Sluková a snažila se popsat, co prožívala. "Odborně se tomu říká, že jste nejdřív naštvaný, pak se litujete, jste zklamaný a pak se s tím smiřujete. Až se to večer dostalo do fáze, že to je, jak to je. I když se nám to nelíbí, stejně to tam furt bude," řekla.

Podle rakouského kouče české dvojice Simona Nausche bylo náročné los přijmout. "Dostali jsme světové trojky, což v této fázi nečekáte. Říkal jsem ale, pokud chcete turnaj vyhrát, musíte vyhrát osm zápasů a je jedno, kdo stojí v cestě. Jděte na kurt a takhle se k tomu postavte," nabádal hráčky trenér, který je zároveň manželem Slukové.

Právě Nausch za pomoci týmové psycholožky Kateřiny Vejvodové a dalších členů týmu se snažili beachvolejbalistky dostat od pesimismu k bojovné náladě. "Po prvotním šoku, koho jsme dostaly, odvedli skvělou práci," řekla Nausch Sluková. "Mluvili jsme o všem otevřeně a řekli si, co může nastat. A pak se to převalilo do toho, že jsme se s Maki soustředily na to, jak je porazíme," uvedla Hermannová.

Ráno před zápasem už se probudily v dobré náladě, ale ještě měly před sebou spoustu času, jelikož duel začínal až v podvečer. Proto se snažily co nejvíc rozptýlit a řeč přišla i na věci mimo beachvolejbal. "Třeba jsme se bavily o psech, jak dlouho spí denně," prozradila Nausch Sluková, majitelka labradorek Amy a Oza. Dál si hráčky pouštěly hudbu kdysi populárních Kelly Family. "Zavzpomínaly jsme si na hudební starý časy," smála se Nausch Sluková.

V utkání pak odvedly soustředěný výkon na vrcholné úrovni a v tie-breaku využily druhý mečbol. "Zvládly to neskutečně a statečně," chválil Nausch své svěřenkyně. "Byl to jeden z pěti nejlepších výkonů našeho dvouletého fungování," řekla Nausch Sluková.

Hermannová si po utkání vzala na dvorci mikrofon a ač měla sucho v puse, promluvila k fanouškům, kteří neúnavně povzbuzovali. "Mám husinu a ani neudržím mikrofon, ale děkujeme," řekla tleskajícím divákům.