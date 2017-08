Plážové volejbalistky Kristýna Hoidarová Kolocová (vlevo) a Michala Kvapilová postoupily 2. srpna do osmifinále mistrovství světa ve Vídni. V prvním kole play off porazily nizozemskou dvojici Manon Flierová, Marleen Van Ierselová 21:12, 21:17.

Vídeň - Plážové volejbalistky Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou porazily v prvním kole play off na mistrovství světa ve Vídni nizozemskou dvojici Manon Flierová, Marleen Van Ierselová 21:12, 21:17 a postoupily do osmifinále. V něm se nasazené třináctky ve čtvrtek utkají s turnajovými pětkami Summer Rossovou a Brooke Sweatovou z USA.

Druhý český pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková, jenž bez ztráty setu vyhrál svoji základní skupinu, narazí od 17:30 na nebezpečné Brazilky Agathu s Dudou.

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou, které vyhrály všechny zápasy ve skupině poměrem 2:1, se v prvním setu rychle ujaly vedení a náskok postupně zvyšovaly až na konečných devět bodů rozdílu. Těžily především z chyb vysoké Flierové, která hodně kazila podání. "Byl to specifický zápas, protože soupeřky udělaly hodně chyb, ale to jsme čekaly. Přizpůsobily jsem tomu hru a zvolily správnou taktiku. Zápas se odvíjel přesně podle očekávaného scénáře," řekla Hoidarová Kolocová.

Druhá sada byla vyrovnanější, Češky prohrávaly 4:6 a 8:10. "Věděly jsme, že zase přijdou s chybami a nebyl důvod se nechat vystresovat," uvedla Hoidarová Kolocová. Češky skutečně otočily na 12:10 a zvládly i koncovku.

Kvapilová v utkání dobře blokovala a dva body připsala i po podání, kterému pomohla na půlku soupeře síť. "Tlačíme, tlačíme a pak přijde štěstí," usmála se Kvapilová. Po 33 minutách právě ona proměnila smečí druhý mečbol.

Na světovém šampionátu skončí Hoidarová Kolocová s Kvapilovou nejhůře na děleném devátém místě a pro obě jde o nejlepší výsledek v kariéře. "Říkala jsem si, že by postup do osmifinále konečně mohl vyjít. Mám ohromnou radost, že se to podařilo a prolomila jsem s Míšou brány osmifinále," zářila Hoidarová Kolocová, která na předešlých třech MS skončila v páru ještě se Slukovou vždy sedmnáctá. Kvapilová je na mistrovství světa poprvé.

S Američankami Rossovou a Sweatovou se letos střetly ve Fort Lauderdale a ve čtvrtfinále jasně prohrály ve dvou setech. "Snad to bude tentokrát vyrovnaná hra," doufala Kvapilová a Hoidarová Kolocová dodala: "Nepodlehneme uspokojení, že jsme deváté. Budeme se snažit a chceme jít dál. Když budeme hrát dobře, není tu žádný nepřekonatelný tým."

Mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni:

--------

Ženy - 1. kolo:

Hoidarová Kolocová, Kvapilová (13-ČR) - Flierová, Van Ierselová (42-Niz.) 2:0 (12, 17),

17:30 Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) - Agatha, Duda (3-Braz.).