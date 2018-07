Amsterodam - Obhájkyně stříbrných medailí Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou vyhrály na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Nizozemsku oba úvodní zápasy ve skupině a zajistily si postup do play off. Vítězně do turnaje vstoupily rovněž nasazené dvojky a předloňské finalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou.

Nasazené šestky Kolocová s Kvapilovou neměly v poslední době výsledky podle představ, ale úvod evropského šampionátu jim vyšel. V Haagu zatím neztratily ani set a oba zápasy ve skupině F zvládly zcela přesvědčivě.

Polky Jagodu Gruszczyňskou a Aleksandru Gromadowskou přehrály 21:10 a 21:14, přesto označily zápas za velmi náročný. "Foukalo, honil se vítr po všech čertech a bylo hrozně těžké se na to nějakým způsobem adaptovat. Musím říct, že jsme udělaly méně chyb než Polky. Bylo to celkově o chybách a o bojovnosti," řekla ČTK a Českému rozhlasu Kolocová.

Ruskou dvojici Xenia Dabižová, Darja Mastikovová pak české volejbalistky večer zdolaly taktéž za pouhých 32 minut 21:15, 21:12. Ve středu si Kolocová a Kvapilová zahrají s Finkami Riikkou Lehtonenovou a Niinou Ahtiainenovou o první místo ve skupině, které znamená přímý postup do osmifinále.

Sluková s Hermannovou měly na úvod turnaje mnohem více starostí s francouzskou dvojicí Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová. Vítězky červnového ostravského turnaje Světového okruhu v úvodu prvního setu vedly, ale pak se jim přestalo dařit v útoku a sadu prohrály 20:22.

Překvapení ale nedopustily, favorizovaný český pár vyhrál další sety 21:15 a 15:10. "Je vždycky dobré, když se to zadaří, i když to není vždy krásné, co se toho výkonu týče. Zaplaťpánbůh za ty dary, že se to ušmudlalo," řekla Sluková. Češky se potýkaly s větrem i zapadajícím sluníčkem, kvůli kterému na jedné straně kurtu míč moc neviděly.

Zato Martina Bonnerová s Šárkou Nakládalovou první zápas na šampionátu prohrály. Domácím Nizozemkám Joy Stubbeové a Marleen van Ierselové podlehly dvakrát 18:21.

Výsledky ME v plážovém volejbalu

Ženy:

Skupina B: Hermannová, Sluková (2-ČR) - Jupiterová, Chamereauová (31-Fr.) 2:1 (-20, 15, 10).

Skupina F: Kolocová, Kvapilová (6-ČR) - Gruszczyňská, Gromadowská (27-Pol.) 2:0 (10, 14), Kolocová, Kvapilová - Dabižová, Mastikovová (22-Rus.) 2:0 (15, 12).

Skupina H: Stubbeová, Van Ierselová (8-Niz.) - Bonnerová, Nakládalová (25-ČR) 2:0 (18, 18).