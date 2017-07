Poreč (Chorvatsko) - Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou se na mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni utkají ve skupině se soupeřkami z Finska, Paraguaye a Kostariky. Michale Kvapilové s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou přidělil dnešní los v Poreči týmy z Ruska, Thajska a domácí Rakušanky.

Hermannová a Nausch Sluková byly při losování šestým nasazeným párem. Jejich nejvážnějšími konkurentkami ve skupině F by měly být turnajové devatenáctky Taru Lahtiová a Riikka Lehtonenová z Finska. Dále se české volejbalistky utkají s Erikou Bobadillaovou a Gabrielou Filippovou z Paraguaye a s Natalií Alfarovou a Karen Charlesovou z Kostariky.

V čele skupiny L jsou zástupkyně pořádající země Katharina Schützenhoferová a Stefanie Schwaigerová, které jsou však ve světovém žebříčku až za Hoidarovou Kolocovou a Kvapilovou. Ty čekají i zápasy s ruskou dvojicí Jekatěrina Birlovová, Naděžda Makroguzovová a s Varapatsorn Radarongovou a Tanaratthou Udomčavíovou z Thajska.

Čeští muži stejně jako předloni v Nizozemsku na MS hrát nebudou, Ondřej Perušič a David Schweiner zůstali mezi náhradníky. Na ostrově uprostřed Dunaje ve Vídni se šampionát uskuteční 28. července až 6. srpna.

Do soutěže mužů i žen se shodně kvalifikovalo 48 párů, které byly rozděleny do dvanácti čtyřčlenných skupin. Z těch se vždy první dva celky kvalifikují do play off a s nimi čtyři nejlepší týmy z třetích míst. Zbylých osm družstev ze třetích příček si mezi sebou zahraje o čtyři volná místa v úvodním kole vyřazovacích bojů.