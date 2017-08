Londýn - Moderní podnikání se často odehrává prostřednictvím bleskového psaní na malých displejích, kde je velká šance překlepu nebo pravopisné chyby. Ovšem kolik lidí si uvědomuje, že kvůli špatnému pravopisu je mohou ostatní vnímat jako méně důvěryhodné a inteligentní, než skutečně jsou? Jak napsal zpravodajský server BBC News, pryč jsou dny sekretářek přepisujících těsnopisné záznamy na psacích strojích, a slovníků spisovného jazyka v pevné vazbě, které nechyběly v kancelářské knihovničce.

Teď se většina každodenních záležitostí vyřizuje bleskovým ťukáním prstu na drobné obrazovce. Ale čím menší technologie a čím větší tlak na co nejrychlejší odpověď na e-maily, tím pravděpodobnější je, že se do psané komunikace vloudí chyba, anebo ještě hůř, že systém automatických oprav do textu vloží nevhodné slovo.

Známe to všichni. Internetové stránky a online publikace jsou prošpikované chybami, a dokonce ani světoví lídři se občas nezarazí, aby po sobě zkontrolovali příspěvek, který se chystají odeslat na twitter. Kdo by zapomněl na nechvalně proslulý tweet, který prezident Donald Trump poslal z "covfefe" (kávávárny)?

Některé pravopisné chyby jsou neškodné a legrační, pro mnohé z nich to ale neplatí. Kvůli obyčejné pravopisné chybě budeme nejen vypadat méně inteligentní, než jsme. Špatný pravopis může způsobit zmatek, nejasnosti a v krajních případech nás připravit o miliony kvůli promeškaným obchodům či pracovním příležitostem. Může zničit vztah se zákazníkem a dokonce i šanci najít si lásku na síti.

Ovšem pokud není nikdo imunní vůči chybám a technologie mají tendenci dělat ze špatného pravopisu běžnou věc, má vůbec ještě perfektní pravopis nějakou hodnotu? Nebo je v pořádku nepsat slova správně?

Mohlo by se zdát, že programy na kontrolu pravopisu nabízejí odpověď na tuto otázku, ale místo toho mají tendenci působit nový problém, varuje Anne Trubeková, odbornice na nové psací technologie a zakladatelka nakladatelství Belt Publishing v americkém státě Ohio.

Dlouhodobé srovnávání chyb v esejích univerzitních studentů v USA zjistilo, že dříve bývaly nejčastější a nejběžnější chyby pravopisné. V posledních letech ale jejich místo zaujala "nesprávná slova", vysvětlila Trubeková.

"Většina z nás už zažila, že automatická oprava pravopisu občas nahradí původně zamýšlené slovo jiným. Pokud autor text znovu důkladně nezkontroluje, pak tyto počítačem vytvořené chyby zůstanou nepovšimnuty," dodala.

Automatické opravy pravděpodobně byly důvodem, proč oficiální prohlášení Bílého domu před časem apelovalo na "peach" (broskev) na Blízkém východě, namísto "peace" (mír), řekl profesor angličtiny a literatury na Oxfordské univerzitě Simon Horobin.

Dříve všechny psané texty procházely editací a korekturou, které je měly zbavit chyb. Nyní se však online obsah publikuje velmi rychle a chyby jsou velmi časté, dodal Horobin, autor knih Does Spelling Matter? (Záleží na pravopisu?) a How English Became English (Jak se angličtina stala angličtinou).

"Lidé své krátkodobé příspěvky vnímají jako pomíjivé, ale ve skutečnosti je to tak, že součástí internetu zůstává vše, co se na něm zveřejní. Takže i po letech si to lidé mohou přečíst," varoval.

Průzkum mezi 5500 osamělými Američany, který v roce 2016 provedla online seznamka Match.com, zjistil, že 39 procent posuzovalo vhodnost kandidátů podle jejich gramatiky. Gramatice se tak dostalo větší důležitosti než jejich úsměvu, smyslu pro oblékání nebo stavu chrupu.

Další výzkum prokázal, že jakmile lidé na některé internetové stránce vidí pravopisnou chybu, často z ní ihned odcházejí, protože se obávají, že taková stránka je podvodná.