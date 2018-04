Londýn - Důvěra britských spotřebitelů se v posledních letech snížila, protože růst mezd nedokázal držet tempo s inflací. Reálné mzdy, které vyjadřují, co si lze za výdělek koupit, tak vlastně klesly, což způsobilo snížení výdajů spotřebitelů. Několik známých prodejců kvůli tomu muselo zavřít své obchody nebo dokonce úplně skončit. Nyní je zde jaro, slunce svítí a na svět přišlo nové královské miminko a podle fotek to vypadá, že někteří lidé se cítí šťastnější. Mohl by příchod královského dítěte přimět lidi více utrácet, ptá se BBC. Názory jsou různé, ale jedna firma je přesvědčena, že ano a dokonce již dopad i vyčíslila.

Nezávislá konzultační firma Brand Finance, která se zabývá ohodnocováním značek, odhaduje, že chlapec, než dosáhne prvních narozenin, přinese britské ekonomice 50 milionů liber (1,5 miliardy Kč).

"Narození nového prince je také obrovskou marketingovou příležitostí pro britské producenty a prodejce dětských produktů, kteří mohou ve svých propagačních kampaních odkazovat na královské dítě," uvádí generální ředitel Brand Finance David Haigh. To potvrzují i prodejci dětského a mateřského oblečení, jako JoJo Maman Bebe či Mothercare. "Královská rodina a jakákoliv zmínka o nich jsou masivní podporou," dodává výkonná ředitelka Jojo Maman Bebe Laura Tenison.

Optimismus částečně brzdí hlavní ekonom firmy Investec Philip Shaw. Podle něj královské miminko může být dobré pro prodej jednotlivých kusů oblečení, širší britské ekonomice však příliš nepomůže. "Nové královské miminko zřejmě nebude mít významný dopad na ekonomiku. A zdá se, že velká podpora je v tuto chvíli ještě více nepravděpodobná s ohledem na to, kolika domácnostem chybí hotovost."

Brand Finance vytvořila seznam položek, o které vzroste zájem. Jsou na něm upomínkové předměty, pamětní mince, potraviny a nápoje. Poroste také prodej výrobků pro děti, jako dětské kočárky a oblečení.

Shaw připouští, že nové miminko a nadcházející svatba prince Harryho s Meghan Markleovou pomohou udržet královskou rodinu v centru pozornosti a zvýšit jejich popularitu. To by mohlo podpořit turistiku. Stoupnout by tak mohly výdaje za letenky, ubytování a v restauracích. Těžit by z toho mohli i lidé nabízející ubytování přes AirBnB.

Přínos nového miminka pro ekonomiku je však nižší než u jeho sourozenců. U nejstaršího syna, prince George, byl dopad na ekonomiku vyčíslen na 75 milionů GBP a u jeho mladší sestry, princezny Charlotte, na 100 milionů liber. Novorozený chlapec je třetím potomkem Williama a Kate a až pátým v následnictví na trůn. Navíc přišel na svět necelý měsíc před svatbou prince Harryho a Meghan Markleové. "Třetí královský porod pochopitelně přitahuje méně pozornosti než první dva a je navíc poněkud zastíněn nadcházejí svatbou prince Harryho a Meghan Markleové," uvádí Haigh.

Jak dlouhý bude příznivý dopad nového miminka, není úplně zcela jasné, Haigh však dodává, že královská rodina je dar, který stále dává. Podle něj může britská ekonomika čekat letos vzestup až o více než jednu miliardu liber, hlavně díky královské svatbě. Monarchie však poskytuje ekonomice podporu každý rok. Brand Finance odhadla, že loni zvýšila ekonomiku o téměř 1,8 miliardy liber.