Berlín - Fotbalisté Bayernu Mnichov zvítězili v 15. kole německé ligy na hřišti posledního Darmstadtu 1:0 a vrátili se do čela tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil v 71. minutě Douglas Costa. Bayern vyhrál počtvrté za sebou, Darmstadt prodloužil sérii prohraných zápasů na sedm.

Poprvé v bundesligové historii se stalo, že ve dvou po sobě jdoucích kolech se utkal lídr tabulky s posledním týmem. Minulý týden tehdy první Lipsko v Ingolstadtu podlehlo 0:1, dnes se ale výhra outsidera neopakovala.

Proti vůbec nejstarší sestavě Darmstadtu, která v bundeslize nastoupila (v průměru 29 let a 204 dní) se ale vítězství úřadujícího mistra nerodilo lehce. V prvním poločase dokonce ani jeden z týmů nezaznamenal střelu na branku.

V 54. minutě se o první vážnější příležitost postaral Müller, domácí brankář Esser ale jeho pokus zneškodnil. Dvacet minut před koncem už nestačil na Costovu povedenou dalekonosnou střelu a brazilský záložník poprvé skóroval za Bayern ve dvou bundesligových zápasech po sobě.

Krátce poté mohli domácí vyrovnat. Vrančičovu střelu vyrazil gólman Neuer pouze k Schipplockovi, ten ale mnichovského brankáře také nepřekonal. Darmstadt neskóroval v posledních čtyřech domácích zápasech.

"Bylo to intenzivních 90 minut. Dali jsme do toho všechno a Bayern jsme dlouho drželi daleko od naší branky. Vzhledem k naší hře by byl bod zasloužený. Musíme nyní na tento výkon navázat. Pokud se budeme takto prezentovat, můžeme se udržet," uvedl záložník Darmstadtu Marcel Heller pro televizní stanici Sky.

"Byl to těžký zápas, soupeř hrál velmi defenzivně. Zejména v prvním poločase nám chybělo tempo. Důležité ale bylo vyhrát a zůstat na špici tabulky," konstatoval trenér Bayernu Carlo Ancelotti.

"Samozřejmě se nám ulevilo. Získali jsme velmi důležité body, bez nichž by bylo těžší jít do domácího zápasu s Lipskem. S hrou ale nejsme spokojeni, hráli jsme na hřišti posledního týmu a to, jak jsme se prezentovali v prvním poločase, nebyl Bayern. Chybělo nám tempo a přesnost," dodal brankář Manuel Neuer.

Bayern se už ve středu utká s Lipskem, které za ním zaostává pouze o skóre. Podle obránce Matse Hummelse to bude velmi těžký úkol. "Potřebujeme předvést nejlepší výkon. Nemyslím si, že pouze slušný výkon bude stačit na Lipsko v této formě. Dáme do toho vše a znovu zmobilizujeme poslední síly," řekl.

V druhém zápase Leverkusen podlehl doma Ingolstadtu 1:2. Hosté vyhráli druhé utkání v řadě a posunuli se na barážovou šestnáctou pozici. Rozhodující branku dal Cohen.

V sobotním utkání Lipsko vyhrálo doma 2:0 nad Herthou Berlín, za kterou odehrál druhou půli český reprezentant Vladimír Darida.

Lipsko v minulém kole přišlo o neporazitelnost, ale tentokrát další ztrátu nedovolilo. Skóre otevřel pět minut před pauzou po rychlé kombinaci Werner, v 62. minutě pak po rohu zvýšil Orban. To už byl na hřišti i Darida, ale ani on ofenzivu Herthy nerozhýbal. Berlínský celek tak ani jednou nevystřelil na branku.

Hamburk po dvou výhrách prohrál 1:3 na hřišti Mohuče. Třemi góly se o to postaral Danny Latza. Šlo už o sedmý hattrick v této sezoně a z toho čtvrtý proti Hamburku. Latza se přitom trefil poprvé po 22 měsících.

Brémy v brance s Jaroslavem Drobným remizovaly 1:1 s Kolínem nad Rýnem a bodovaly počtvrté za sebou. Theodor Gebre Selassie se v dresu Brém dostal na hřiště až v poslední minutě.

Frankfurt nevyužil možnost posunout se na třetí místo tabulky, když prohrál 0:1 ve Wolfsburgu. Jediný gól dal Bruma. Hosté měli možnost srovnat z penalty, ale Meier ji neproměnil. Wolfsburg tak udržel teprve třetí výhru v sezoně, díky které odskočil na tři body pásmu sestupu.

Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem je i nadále jediným neporaženým týmem v německé bundeslize. V páteční předehrávce remizoval na domácím hřišti s Dortmundem 2:2. Hoffenheim dostal do vedení už po třech minutách hry po průniku do pokutového území Mark Uth, hostující tým ale po osmi minutách vyrovnal zásluhou reprezentačního útočníka Maria Götzeho. Domácí znovu nasměroval za výhrou ve 20. minutě přesnou hlavičkou Sandro Wagner.

Naděje Dortmundu před koncem prvního poločasu srazilo vyloučení Marca Reuse, který dostal druhou žlutou kartu. Už tři minuty po přestávce ale bylo opět vyrovnáno, když se trefil nejlepší střelec bundesligy Pierre-Emerick Aubameyang. V této sezoně si připsal už 16. branku.

Německá fotbalová liga - 15. kolo:

Hoffenheim - Dortmund 2:2 (3. Uth, 20. Wagner - 11. Götze, 48. Aubameyang), Augsburg - Mönchengladbach 1:0 (75. Hinteregger), Brémy - Kolín nad Rýnem 1:1 (40. Gnabry - 28. Rudnevs), Lipsko - Hertha Berlín 2:0 (40. Werner, 62. Orban), Mohuč - Hamburk 3:1 (35., 56., a 67. Latza - 21. Wood), Schalke - Freiburg 1:1 (74. Konopljanka - 64. Niederlechner), Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:0 (33. Bruma), Darmstadt - Bayern Mnichov 0:1 (71. Costa), Leverkusen - Ingolstadt 1:2 (63. Mehmedi - 26. Morales, 73. Cohen).

1. Bayern Mnichov 15 11 3 1 35:9 36 2. Lipsko 15 11 3 1 31:12 36 3. Hoffenheim 15 6 9 0 27:16 27 4. Hertha Berlín 15 8 3 4 22:16 27 5. Dortmund 15 7 5 3 34:18 26 6. Eintracht Frankfurt 15 7 5 3 19:12 26 7. Kolín nad Rýnem 15 6 6 3 20:14 24 8. Mohuč 15 6 2 7 26:27 20 9. Leverkusen 15 6 2 7 22:23 20 10. Freiburg 15 6 2 7 19:26 20 11. Schalke 15 5 3 7 19:17 18 12. Augsburg 15 4 5 6 12:16 17 13. Mönchengladbach 15 4 4 7 14:23 16 14. Brémy 15 4 3 8 19:33 15 15. Wolfsburg 15 3 4 8 13:23 13 16. Ingolstadt 15 3 3 9 13:25 12 17. Hamburk 15 2 4 9 12:30 10 18. Darmstadt 15 2 2 11 11:28 8