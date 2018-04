Mnichov - Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Jupp Heynckes byl po prohraném úvodním semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid (1:2) hodně zklamaný, protože cítil, že domácí obhájcům trofeje oba góly darovali zbytečnými chybami. Zkušeného kouče mrzely i zahozené příležitosti německého mistra. Podle trenéra Zinédina Zidana fotbalisté Realu kontrolovali zápas, i když nabídli Bayernu hodně šancí.

Bayern v repríze loňského čtvrtfinále vedl gólem Joshuy Kimmicha z 28. minuty. Těsně před pauzou ale vyrovnal další krajní bek Marcelo a v 57. minutě po chybě obránce Rafinhy dokonal obrat střídající Marco Asensio.

"Je hodně vzácné mít v semifinále Ligy mistrů tolik šancí, ale neproměnili jsme. Real Madrid vám toho obvykle tolik nedovolí, bohužel jsme nebyli efektivní jako normálně a dali soupeři dva dárky," řekl Heynckes novinářům po středečním zápase.

Bavorský celek s "Bílým baletem" v elitní soutěži prohrál pošesté za sebou a na svém stadionu utrpěl první soutěžní porážku v sezoně. Podle domácích hráčů měl naopak Bayern velkým rozdílem zvítězit.

"Kdybychom vyhráli 5:2, nemohli by si příliš stěžovat. Myslím, že jsem takhle slabý Real Madrid ještě v Mnichově neviděl," prohlásil stoper Niklas Süle, jenž v první půli vystřídal zraněného Jéromea Boatenga. "Řekl bych, že to klidně mohlo skončit 7:2 pro nás," doplnil autor první branky Kimmich.

Heynckes věří, že jeho svěřenci mohou semifinále příští úterý v Madridu otočit. "Zkusíme pro to udělat všechno. Samozřejmě má Real velkou výhodu, ale my jsme si nezasloužili prohrát a měli jsme vyhrát. To mi do odvety dodává trochu víc optimismu," uvedl dvaasedmdesátiletý kouč, který vyhrál Ligu mistrů před dvaceti lety s Realem a v roce 2013 s Bayernem.

"Těžko se nám tahle porážka kouše, byli jsme příliš naivní. Na druhou stranu jsme viděli, co proti Realu dokážeme. Nevzdáváme to, loni jsme tam v základní hrací době také vyhráli 2:1. V odvetě ale potřebujeme ukázat jiný zabijácký instinkt," dodal záložník Thomas Müller.

Zidane: Bayern měl šance, ale my jsme měli zápas pod kontrolou

Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane bere vítězství 2:1 na hřišti Bayernu Mnichov v úvodním semifinále Ligy mistrů jako výborný výsledek. Podle francouzského kouče měli obhájci trofeje středeční utkání pod kontrolou, i když se hlavně v prvním poločase trápili a nabídli domácím hodně šancí.

"Můžeme se radovat a být spokojení s výsledkem. Vyhrát tady není snadné," řekl novinářům Zidane, jehož tým v Mnichově zopakoval výsledek z loňského úvodního čtvrtfinále a Bayern v soutěži porazil pošesté za sebou.

Německého mistra poslal do vedení ve 28. minutě Joshua Kimmich. Těsně před pauzou ale vyrovnal další krajní obránce Marcelo a v 57. minutě dokonal obrat střídající Marco Asensio. Domácí neproměnili řadu slibných příležitostí.

"V prvním poločase jsme měli hodně problémů, ve druhé půli jsme už hráli lépe. Začali jsme špatně, ale skončili dobře. Bayern měl své šance, my ale zápas výborně kontrolovali," konstatoval Zidane.

Brankáře Keylora Navase za inkasovaný gól po Kimmichově střele na přední tyč nekritizoval. "Na začátku celé akce jsme nebyli v dobrém postavení a branka byla důsledkem několika chyb, nemohl za to jen Keylor. Ve druhém poločase měl dva tři skvělé zákroky a podal výborný výkon," uvedl bývalý špičkový záložník.

Ocenil i žolíka Asensia, který o poločase nahradil zraněného Isca a brzy po příchodu na hřiště šlágr rozhodl. "Nebylo to moje trenérské umění, protože jsem jen střídal zraněného míče. Ale Marco ví, co dělat s míčem. Nemusím mu k tomu moc říkat, pouze mu dávám pár defenzivní rad," uvedl Zidane.

V Madridu očekává těžkou odvetu i vzhledem k nedávné zkušenosti s Juventusem. Real v domácím čtvrtfinále s turínským mužstvem málem ztratil náskok 3:0 z úvodního duelu a hrozící prodloužení odvrátil až Cristiano Ronaldo z penalty v nastaveném čase.

"Čeká nás ještě boj, víme, že budeme trpět i v odvetě. Nikdy není nic rozhodnuté. Po tom, co se stalo s Juventusem, budeme muset k zápasu s Bayernem přistoupit jinak. Jestli ne, přijdou problémy," řekl Zidane, jehož svěřenci usilují o rekordní třetí triumf v Lize mistrů po sobě.