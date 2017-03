Mnichov - Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v německé lize Frankfurt 3:0 a v čele tabulky mají už desetibodový náskok před Lipskem, které podlehlo 0:1 Wolfsburgu. Ve šlágru 24. kola porazila pátá Hertha Berlín s Vladimírem Daridou v sestavě třetí Dortmund 2:1. Hoffenheim bez zraněného Pavla Kadeřábka remizoval 1:1 ve Freiburgu.

Frankfurt byl překvapivě od začátku aktivnějším týmem, domácí Bayern ale podržel gólman Neuer a v závěru poločasu bavorský celek dvakrát skóroval. Nejprve se po Müllerově přihrávce prosadil polský kanonýr Lewandowski a zaznamenal jubilejní 20. gól v sezoně. Müller si připsal už 11. asistenci.

Vzápětí přidal druhou branku Costa. V druhém poločase se po Robbenově centru znovu trefil Lewandowski a oslavil další jubileum - 100. soutěžní branku v dresu Bayernu. Mistrovský celek neprohrál už 13 zápasů, v posledních třech navíc zvítězil s celkovým skóre 14:0. Frankfurt, který se drží na pohárové šesté pozici, prohrál popáté v řadě.

Dortmundský obránce Ginter přispěl k úvodnímu gólu zápasu v Berlíně, když ztratil míč, Ibiševič jej předložil Kalouovi a reprezentant Pobřeží slonoviny zakončil do odkryté branky. Dortmund si v prvním dějství výraznou šanci na vyrovnání nevypracoval, neboť ani jednou nevystřelil přímo na brankáře Jarsteina.

První střelu si připsal až v 49. minutě Bartra, Jarsteinovi ale problémy neudělala. O chvíli později už Dortmund skóroval, na konci rychlé kombinace byl Aubameyang a připsal si 22. zásah v sezoně. Gabonský reprezentant je v poslední době ve formě, ve čtyřech soutěžních zápasech dal osm gólů.

Dvacet minut před koncem Berlíňané znovu vedli a zase u toho byl Ginter, který fauloval na hranici vápna a tvrdou ranou z přímého kopu vrátil Hertě vedení Plattenhardt. Pětadvacetiletý levý bek je specialistou na tyto standardní situace, všech sedm bundesligových branek zaznamenal právě z přímých kopů.

"Jsem velmi spokojený. Po čtyřech minutách jsme hráli tak, jak jsme si předsevzali. Soupeře jsme zatlačili tam, kde nám nemohl ublížit. Na konci je to vždy takový chaos, dobře jsme to ale ubránili," radoval se trenér Herthy Pál Dárdai. "Výsledek je velmi mrzutý, náš výkon byl podle mě naprosto v pořádku. Měli jsme dobré pasáže, přístup a vůli, chyběla nám ale efektivita a přesnost," konstatoval jeho protějšek Thomas Tuchel.

Wolfsburg otevřel skóre v Lipsku už v deváté minutě, když se prosadil Gómez. Jednatřicetiletý útočník v posledních devíti ligových duelech dal pět branek. Vrásky novému trenérovi "Vlků" Andriesi Jonkerovi přibyly krátce před přestávkou, kdy kvůli zranění musel střídat stoper Rodríguez. Radost ale mohl mít ze tří bodů, neboť další branka nepadla a Lipsko po třech zápasech prohrálo. Wolfsburg stejnou dobu čekal na vítězství.

Po utkání v útrobách stadionu zkolaboval lipský záložník Naby Keita. Dvaadvacetiletý hráč byl pak již při vědomí převezen na pozorování do nemocnice.

Ve Freiburgu se hrál od začátku ofenzivní fotbal, góly ale padaly až po změně stran. V 56. minutě fauloval ve vápně obránce Hoffenheimu Vogt, Philippovu penaltu brankář Baumann sice vyrazil, avšak pouze k exekutorovi, který pohodlně dorazil. Za čtyři minuty ale bylo vyrovnáno, když se povedenou střelou z hranice pokutového území do šibenice trefil Kramarič. Hoffenheim počtvrté za sebou bodoval.

Další dva góly do sbírky přidal útočník Kolína nad Rýnem Modeste, celkem jich má v této sezoně na kontě již 19. Navíc je jediným bundesligovým střelcem Kolína do sítě Ingolstadtu, všech šest zásahů zaznamenal právě francouzský forvard. Ani jeho dvě trefy ale nestačily na výhru, za Ingolstadt skórovali Leczano a Brégerie. U druhého gólu nemohl mít čisté svědomí brankář hostů Horn, který se do sestavy vrátil po čtyřech měsících.

Německá fotbalová liga - 24. kolo:

Bayern Mnichov - Eintracht Frankfurt 3:0 (38. a 55. Lewandowski, 41. Costa), Darmstadt - Mohuč 2:1 (5. Sulu, 12. Sam z pen. - 45.+3 Quaison), Freiburg - Hoffenheim 1:1 (56. Philipp - 60. Kramarič), Hertha Berlín - Dortmund 2:1 (11. Kalou, 71. Plattenhardt - 55. Aubameyang), Lipsko - Wolfsburg 0:1 (9. Gómez), Ingolstadt - Kolín nad Rýnem 2:2 (42. Lezcano, 69. Brégerie - 15. z pen. a 60. Modeste).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 24 18 5 1 60:13 59 2. Lipsko 24 15 4 5 43:25 49 3. Dortmund 24 12 7 5 53:27 43 4. Hoffenheim 24 10 12 2 45:25 42 5. Hertha Berlín 24 12 4 8 32:26 40 6. Eintracht Frankfurt 24 10 5 9 26:27 35 7. Kolín nad Rýnem 24 8 10 6 33:27 34 8. Freiburg 24 10 4 10 31:41 34 9. Mönchengladbach 23 9 5 9 29:31 32 10. Leverkusen 24 9 4 11 37:39 31 11. Mohuč 24 8 5 11 33:40 29 12. Augsburg 23 7 7 9 23:30 28 13. Schalke 23 7 6 10 28:27 27 14. Wolfsburg 24 7 5 12 22:34 26 15. Brémy 24 7 5 12 31:44 26 16. Hamburk 23 6 5 12 22:45 23 17. Ingolstadt 24 5 4 15 23:41 19 18. Darmstadt 24 4 3 17 17:46 15