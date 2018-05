Praha - Při výběru nového předsedy Nejvyššího správního soudu (NSS) by všichni měli mít na mysli osud soudu, nikoli vlastní kariéru. V rozhovoru pro dnešní Lidové noviny to uvedl Josef Baxa, který v čele soudu stojí od založení v roce 2003 a letos v září skončí. Vyjádřil svoji obavu z příchodu "nějakého sekáče zvenčí". Soud podle něj totiž není ve špatném stavu, který by byl třeba dávat do pořádku. "Když slyším o lidech, kteří se správním soudnictvím nikdy neměli nic společného, pátrám po jejich motivacích být v čele NSS," dodal.

Předsedu i místopředsedu NSS jmenuje prezident s kontrasignací předsedy vlády. Ze zákona má ale omezený výběr, nové funkcionáře musí zvolit z řad soudců tohoto soudu, kterých je přes třicet. Média spekulují o tom, že největší šanci má Baxův místopředseda Michal Mazanec, který by však zvládl odsloužit jen tři roky, protože mu 70 let bude v roce 2021. Podle LN se hovořilo také o advokátovi Zdeňkovi Koudelkovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu Romanu Fialovi.

"Tři roky jsou prostě málo," řekl Baxa k možnosti jmenovat Mazance. Podstatnou hodnotou nezávislosti justice je podle něj právě to, že se vysoké funkce obsazují jednou za deset let a ne každý rok. Je třeba mít čas na určitá rozhodnutí a sledovat jejich důsledky, zdůvodnil. "Ať už mě nahradí kdokoliv, nesmí myslet v první řadě na sebe, ale na instituci, za niž bude připraven deset let nést odpovědnost," řekl Baxa LN.

Pro obsazení pozice předsedy NSS "někým zvenčí" by měl Baxa pochopení pouze v případě, že by šlo o "opravdu široce respektovanou odbornou autoritu". Jako příklad uvedl sedmašedesátiletého Jiřího Malenovského, který od května 2004 působí jako soudce Soudního dvora EU. "Pro soud by bylo velmi obohacující mít v čele takovou osobnost," uvedl Baxa.

Obsazení postu předsedy NSS je politickým rozhodnutím, které má ale zákonný půdorys. Ten by se měl podle Baxy dodržet, nikoli jen formálně, ale "naplnit obsahem do posledního písmenka". "Některá politická rozhodnutí jsou krátkozrace opřena o víru ve vládu většiny. Myslím, že by se to mělo pomalu obracet ve víru ve vládu práva. Aby si i ti, kdo právě drží většinu a jsou opojeni mocí, uvědomili, že příště mohou stát slabí v koutě a budou rádi za každou záruku proti zneužití systému proti nim samotným," řekl.

Osmapadesátiletý Baxa je od ledna 2003 předsedou NSS. Ve funkci skončí letos v září po 15 letech. Pokud nedostane jinou nabídku, zůstane i nadále soudcem NSS. "Není v mé povaze, abych si hledal nějaké místečko leštil kliky a vtíral se do přízně. To nikdy dělat nebudu a nijak neřeším, co budu dělat po 1. říjnu 2018," řekl LN.

Na jaře podle LN Baxa napsal prezidentovi Miloši Zemanovi dopis, v němž ho žádal o schůzku, na které by mu rád nastínil aktuální stav NSS. Je také připraven konzultovat s ním jména jeho favoritů do vedení soudu. Zemana požádali o schůzku také předseda ústavního soudu Pavel Rychetský a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.