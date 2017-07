Budapešť - Plavkyně Simona Baumrtová proměnila první českou finálovou účast na mistrovství světa v Budapešti v sedmou příčku. Na 100 metrů znak zaplavala ve finále čas 59,71 sekundy, kterým se na šest setin přiblížila vlastnímu českému rekordu ze semifinále. Ve světovém rekordu 58,10 vyhrála Kanaďanka Kylie Jacqueline Masseová. O další historická maxima se postarali Brit Adam Peaty, který se jako první v historii dostal na prsařské padesátce pod 26 sekund, a Američanka Lilly Kingová na 100 metrů prsa.

Baumrtová do finále mistrovství světa postoupila po čtyřech letech. Obracela jako osmá a na druhé padesátce předstihla Britku Kathleen Dawsonovou. Čas z pondělního semifinále sice těsně nepřekonala, ale znovu se dostala pod hranici bývalého českého rekordu z MS 2013 v Barceloně.

"Jsem moc spokojená, protože reálně jsem měla tak na šesté místo, které bylo 59,50. Dalších pět časů pak bylo pod 59 sekund. Všechny ty časy byly hodně vysoko, dokonce se plavalo rychleji než na olympiádě," pochvalovala si po finále. Technické rezervy cítila na obrátce a při dohmatu.

Sedmé místo považuje za skvělý výsledek. "Považuji to za jeden z nejlepších závodů, které jsem kdy na velkých soutěžích plavala. Obzvlášť po tak dlouhé době neúspěchů. Kdybyste mi tohle řekli před půl rokem, tak by to bylo až moc sci-fi, takže super," radovala se chomutovská rodačka.

Na MS v Budapešti ji ještě čekají závody na 50 a 200 metrů znak. "Šampionát pro mě ještě nekončí, v podstatě pro mě začal. Takže uvidíme, co dokážu zaplavat na dalších tratích," dodala Baumrtová.

Kanaďanka Masseová vylepšila osm let starý světový rekord Britky Gemmy Spofforthové o dvě setiny. Jednadvacetiletá plavkyně, která byla v této disciplíně bronzová na loňské olympiádě v Riu, získala první velké zlato.

Peaty dnes zlepšil vlastní historické maximum na prsařské padesátce dohromady bezmála o půl sekundy. Čas 26,42 z minulého MS v Kazani v dopolední rozplavbě posunul na 26,10. V semifinále pak z hodnoty světového rekordu ubral dalších 15 setin, jeden bazén zaplaval za 25,95. Finále prsařské padesátky je na programu ve středu.

Třetí světový rekord v podvečerním programu a pátý na tomto MS celkově zaplavala ve finále prsařské stovky olympijská šampionka Kingová. Čtyři roky starý výkon Litevky Ruty Meilutyteové vylepšila o 22 setin na 1:04,13. Druhá skončila další Američanka Katie Meiliová. Bronz zbyl na Rusku Julii Jefimovovou, která se v semifinále přiblížila starému světovému rekordu na jedinou setinu.

Dominanci na 1500 metrů volným způsobem potvrdila Američanka Katie Ledecká. Pro třetí světové zlato za sebou v této disciplíně si doplavala s obrovským náskokem před soupeřkami. Stříbrnou Španělku Mireiu Belmonteovou za sebou nechala o devatenáct sekund, tedy o více než půl bazénu, a třetí start v Budapešti proměnila ve třetí titul.

Druhé zlato v maďarské metropoli získal Číňan Sun Jang, který po kraulařské čtyřstovce ovládl i závod na poloviční vzdálenosti. Na mistrovství světa vyhrál tuto disciplínu poprvé, loni ale triumfoval na 200 metrů volným způsobem na olympijských hrách.

Výsledky mistrovství světa v plaveckých sportech v Budapešti

Bazénové plavání - finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Sun Jang (Čína) 1:44,39, 2. Haas (USA) 1:45,04, 3. Krasnych (Rus.) 1:45,23, 4. Scott 1:45,27, 5. Guy (oba Brit.) 1:45,36, 6. Kozma (Maď.) 1:45,54.

100 m znak: 1. Sü Ťia-jü (Čína) 52,44, 2. Grevers 52,48, 3. Murphy (oba USA) 52,59, 4. Irie (Jap.) 53,03, 5. Tarasevič (Rus.) 53,12, 6. Larkin (Austr.) 53,24.

Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 15:31,82, 2. Belmonteová (Šp.) 15:50,89, 3. Quadarellaová (It.) 15:53,86, 4. Kapasová (Maď.) 16:06,27, 5. Chou Ja-wen (Čína) 16:08,10, 6. Köbrichová (Chile) 16:13,46, ...v rozplavbách 18. Elhenická (ČR) 17:04,63

100 m znak: 1. Masseová (Kan.) 58,10 - světový rekord, 2. Bakerová (USA) 58,58, 3. Seebohmová (Austr.) 58,59, 4. Smoligová (USA) 58,77, 5. Fesikovová 58,83, 6. Ustinovová (obě Rus.) 59,50, 7. Baumrtová (ČR) 59,71.

100 m prsa: 1. Kingová 1:04,13 - světový rekord, 2. Meiliová (USA) 1:05,03, 3. Jefimovová (Rus.) 1:05,05, 4. Meilutyteová (Lit.) 1:05,65, 5. Š' Ťing-lin (Čína) 1:06,43, 6. Smithová (Kan.) 1:06,90, ...v rozplavbách 19. Moravčíková (ČR) 1:07,69.