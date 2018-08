Glasgow - Znakařka Simona Baumrtová nepostoupila na plaveckém mistrovství Evropy do finále závodu na 100 metrů. Sedmá žena z poloviční trati v Glasgow skončila v semifinále desátá v čase 1:00,49.

Česká rekordmanka Baumrtová zaplavala desátý čas už v dopoledních rozplavbách. Ve večerním semifinále byla o dvě desetiny sekundy pomalejší, k posunu pořadím by jí však nepomohl ani lepší dopolední čas. Na poslední osmé finálové místo chomutovská plavkyně ztratila 47 setin sekundy a je vedena jako druhá náhradnice.

Šestadvacetiletá Baumrtová, kterou v nedělním finále padesátky zbrzdilo podklouznutí nohy na startu, zahájila své semifinále hodně rychle. V čase 29,08 otáčela jako druhá, ale druhý bazén zaplavala o téměř dvě a půl sekundy pomaleji a dohmátla pátá. Nejrychlejší čas 59,38 zaznamenala Ruska Anastasia Fesikovová.

Po rozplavbě plánovala česká závodnice plavat rychleji první padesátku, což se jí podařilo. Na obrátce byla druhá v čase 29,08, zatímco v ranní rozplavbě byl její čas v polovině trati 29,66.

"Asi to bylo moc. Kolem těch 29 jsem to chtěla rozjet, ale asi na to mělo padnout méně energie, aby mi vystačila do konce. Rychlostně bych na to asi měla, ale v závěru mi došly síly. Posledních patnáct metrů bylo fakt hrozných," připustila Baumrtová v rozhovoru s novináři.

"Byla jsem už strašně tuhá, už to potom nejde. Začala pracovat kyselina mléčná, když jsem to úplně nepotřebovala. Prostě mi došlo. Ale to se nedá nic dělat. Je mi to líto. A je to škoda, ale bohužel," uvedla.

Přestože do finále neprošla, zklamaná nebyla. "Přijela jsem s tím, abych si zlepšila osobáky. Na padesátce se to podařilo, zaplavala jsem finále, bohužel se tam stalo, co se stalo. Ale já jsem tady s tím představením spokojená. Chtěla jsem víc od stovky, ale co se dá dělat, je to sport," prohlásila Baumrtová.

