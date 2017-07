Budapešť - Česká plavkyně Simona Baumrtová skončila na mistrovství světa v závodě na 50 metrů znak čtrnáctá. V semifinále zaplavala čas 28,03, což bylo o dvanáct setin rychlejší než v dopoledních rozplavbách. K dalšímu postupu do finále ale měla sedmá žena z dvojnásobné trati daleko, dělilo ji od něj 43 setin sekundy. První porážku po třech titulech v Budapešti zažila Američanka Katie Ledecká, na kraulařské dvoustovce se dělila o stříbro.

Baumrtová do semifinále postupovala patnáctým časem. Výkon i pozici vylepšila a zaostala o 14 setin za vlastním českým rekordem, který zaplavala před měsícem v Římě. "V závěru mi maličko docházely síly, ale myslím si, že to byl dobře odpracovanej závod," uvedla na facebooku.

Cenila si kvalitního času i dalšího postupu do semifinále. Aby měla šanci na finále, musela by si osobní rekord vylepšit o tři desetiny. "Ten postup do finále byl strašně vysoko. Teď jsme koukali na výsledky z minulého mistrovství světa a ten postupovej čas byl můj čas, co jsem teďka zaplavala. Hodně se to posunulo," dodala chomutovská rodačka.

Ledecké se nevydařil útok na šest zlatých medailí z jednoho šampionátu. Na kraulařské dvoustovce obracela do závěrečné padesátky o setinu za Australankou Emmou McKeonovou, se kterou se nakonec ve shodném čase podělila o stříbro. Je to její vůbec první stříbrná medaile z mistrovství světa, dosud měla ze tří šampionátů jen dvanáct zlatých medailí.

Ledeckou a McKeonovou v posledním bazénu předstihla osmadvacetiletá Italka Federica Pellegriniová, která v této disciplíně získává medaile na MS od roku 2005. Dnešní titul přidala ke zlatům z let 2009 a 2011. Výhrou nad Ledeckou se postarala o to, že Missy Franklinová zůstane i po MS v Budapešti jedinou ženou se šesti tituly z jednoho šampionátu.

Ve finále na 50 metrů prsa se Brit Adam Peaty znovu dostal pod hranici 26 sekund, kterou v úterý překonal jako první plavec v historii. Časem 25,99 zaostal o čtyři setiny za vlastním světovým rekordem ze semifinále.

Ze špičkových italských vytrvalců, se kterými půl roku trénoval Jan Micka, si na osmistovce vedl lépe Gabriele Detti. Získal svůj první světový titul a vrátil parťákovi Gregoriovi Paltrinierimu porážku z loňského ME. Paltrinieri byl v Budapešti bronzový, protože se mezi oba Italy vklínil Polák Wojciech Wojdak. Micka byl v rozplavbách šestnáctý a do finále nepostoupil.

O další vylepšení světového rekordu se na závěr programu postarali ve smíšené polohové štafetě na 4x100 metrů Američané. Kvarteto Matt Grevers, Lilly Kingová, Caeleb Remel Dressel a Simone Manuelová zaplavalo čas 3:38,56 a vylepšilo o 1,72 sekundy výkon krajanů, kteří hájili americké barvy v dopolední rozplavbě.

Výsledky mistrovství světa v plaveckých sportech v Budapešti

Bazénové plavání - finále:

Muži:

50 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 25,99, 2. Gomes (Braz.) 26,52, 3. Van der Burgh (JAR) 26,60, 4. Lima (Braz.) 26,78, 5. Cordes (USA) 26,80, 6. Scozzoli (It.) 26,91

200 m mot.: 1. Le Clos (JAR) 1:53,33, 2. Cseh (Maď.) 1:53,72, 3. Seto (Jap.) 1:54,21, 4. Kenderesi (Maď.) 1:54,73, 5. Conger (USA) 1:54,88, 6. Sakai (Jap.) 1:55,04, ...v rozplavbách 34. Havránek (ČR) 2:01,50.

800 m v. zp.: 1. Detti (It.) 7:40,77, 2. Wojdak (Pol.) 7:41,73, 3. Paltrinieri (It.) 7:42,44, 4. Christiansen (Nor.) 7:44,21, 5. Sun Jang (Čína) 7:48,87, 6. Auböck (Rak.) 7:51,20, ...v rozplavbách 16. Micka (ČR) 7:56,71.

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Pellegriniová (It.) 1:54,73, 2. Ledecká (USA) a McKeonová (Austr.) obě 1:55,18, 4. Popovová (Rus.) 1:55,26, 5. Haugheyová (Hong.) 1:55,96, 6. Smithová (USA) 1:56,06, ...v rozplavbách 29. Kolářová (ČR) 2:02,99.

Smíšená štafeta 4x100 m pol. záv.: 1. USA (Grevers, Kingová, Dressel, Manuelová) 3:38,56 - světový rekord, 2. Austrálie (Larkin, Cave, McKeonová, Campbellová) 3:41,21, 3. Kanada (Masseová, Funk, Oleksiaková, Kisil) a Čína (Sü Ťia-jü, Jen C'-pej, Čang Jü-fej, Ču Meng-chuej) 3:41,25, 5. Británie 3:41,56, 6. Rusko 3:43,02.

Semifinále:

Ženy:

50 m znak: 1. Medeirosová (Braz.) 27,18, ...14. Baumrtová (ČR) 28,03.