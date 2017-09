Praha - S olympijskými hrami v Pchjongčchangu lyžař Lukáš Bauer nepočítá. Po uplynulé sezoně se oficiálně rozloučil s reprezentací a soustředí se na fungování svého týmu v dálkových bězích. Přesto tu a tam popíchne lyžařské prostředí, že zahájil olympijskou přípravu a v jaké je výtečné formě.

Nedávno absolvoval Abertamský kros a skoro si vyrovnal osobní rekord. Na sociálních sítích pak psal, že to před olympijskou sezonou potěší. "U mě nikdy nevíte, že jo. Sice jsem na jaře vyhlásil, že jsem oficiálně ukončil repre kariéru, ale samozřejmě, pokud bych na tom byl nějak skvěle, olympiáda je lákavá pro každého. To je další hozená rukavice," smál se Bauer v rozhovoru s novináři.

Vzápětí ale vážně dodal, že jeho jasnou prioritou jsou dálkové běhy. "Aby tým Pioneer Investments byl vidět, pak až jsem někde já a pak až olympiáda. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy," řekl trojnásobný olympijský medailista.

Stále si myslí, že by se i ve 40 letech byl schopný nominovat. "Nechci shazovat ostatní kluky z reprezentace, ale pořád tam je pocit, že na tom nejsem špatně," řekl. "Byť moje tréninkové zatížení šlo dolů, jsem někde na úrovni padesáti procent předchozího tréninku, tak jsou časy velmi dobré," konstatoval.

Také z běžeckého úseku lyžařského svazu stále chodí na jeho adresu e-maily o chodu reprezentace. I o tom, kdy je olympijské focení, kdy se kam má kdo dostavit a jaký vyplnit dotazník. "Tak jsem jim nejdřív psal i volal do sekretariátu, jestli by mě mohli vyškrtnout, že se tam nechystám jet, tak ať mi to nechodí," řekl Bauer.

Ani to nepomohlo a obratem dostal zajímavou informaci. "Že Jitka Bartoňová ze sekretariátu všechny ty dotazníky absolvovala za mě, krom focení, protože je důležité být na tom longlistu (předběžný širší seznam možných účastníků olympiády), kdyby něco, abych na tu olympiádu mohl jet. Takže se mnou počítají. Byť tu říkám, že ne, tak pořád je to rozběhlé, že Bauer na tu olympiádu jede," řekl běžec z Božího Daru.

Dokonce i doma se ho manželka Kateřina a děti ptají, jak to s olympiádou opravdu bude. "Říkal jsem dětem, že nepojedu. Oni vidí čtrnáct dnů, kdy jsem pryč. Ale znamenalo by to, že jsem pryč celé léto, podzim i zimu. A já chci být s nimi, takže si myslím, že nepojedu," řekl bývalý celkový vítěz Světového poháru.

Procentuálně neúčast v Pchjongčchangu vyjádřil číslem devětadevadesát. "A stejně nemáte tu jistotu," řekl. Nechce ale, aby ho někdo přemlouval. "Vůbec to nedělejte. Spíš mě někde zamkněte, ať tam jet nemůžu," prohlásil.