Praha - České basketbalové reprezentantky dnes absolvovaly speciální trénink individuálních dovedností pod vedením uznávaného amerického trenéra D.J. Sackmanna. Odborníka pracujícího na individuálním rozvoji i s hráči NBA pozvala Česká basketbalová federace. Během tohoto týdne se bude věnovat také mládeži a pracovat bude i s mužskými reprezentanty.

Jednatřicetiletý Sackmann piloval s reprezentantkami zejména detaily v práci nohou, ovládání míče, únicích do koše a ve hře jedna na jednu, tedy aspekty, ve kterých americký basketbal převyšuje zbytek světa.

"V Americe je nyní hodně populární individuální trénink. Každý má svého osobního trenéra. Prostě to není jen o trénování s týmem, ale každý musí trénovat i individuálně, pak se rychleji zlepšuje a těží z toho celý tým," řekl Sackmann ČTK.

"Pracuji hlavně s muži, ale mám pár amerických hráček, se kterými spolupracuji. A také s izraelským národním týmem. A tohle je moje první zkušenost s ženským národním týmem v Evropě," doplnil uznávaný kouč, který pracoval i s hráči NBA Evanem Turner, DeMarrem Carrollem, Mariem Chalmersem a především s dvojnásobným nejužitečnějším hráčem NBA Stevem Nashem.

Jeho hlavní náplní je rozvoj mladých talentů, ale i zkušené reprezentantky si z jeho tréninku hodně odnesly. "Bylo to pro nás hodně velké zpestření. A jsem opravdu ráda, že si na nás udělal čas," řekla rozehrávačka Petra Záplatová.

"Neukazoval nám nové věci, ale spíše to, co nejsme zvyklé používat. Já třeba moc nedělám otevřený únik, protože mi to většinou pískají jako kroky. Tohle mi ale pomohlo, abych se v tom cítila dobře, a myslím, že únik začnu více používat. Teď je třeba ty detaily udržet v hlavě, začít to v tréninku dál pilovat a zapracovat to i do zápasů," dodala jedna z reprezentačních opor.

Zkušenosti s podobným tréninkem už měla reprezentační novicka Michaela Gaislerová, která má za sebou rok na americké střední škole a další na univerzitě. "Před rokem v Americe to pro mě bylo nové jako pro některé holky dnes. Já už ale některá cvičení poznávala. S mojí poziční trenérkou na univerzitě děláme hodně podobné věci," řekla dvacetiletá křídelní hráčka.

"Bylo vidět, že něco je pro holky nové a trochu se s tím trápily. Zapracovat do své hry nové detaily je pro hotové hráče vždy složité. Trénink je o tom dělat věci, které jim nejsou přirozené, aby se pro ně staly přirozenými a hráč si na ně zvykl, aby o nich při hře nemusel přemýšlet," dodal Sackmann.

Trénink byl součástí kempu v Praze, který vyvrcholí dvěma přípravnými zápasy s Maďarskem. První sehrají svěřenkyně trenéra Štefana Svitka ve čtvrtek v Roudnici nad Labem od 18:00 a druhý v pátek od 16:00 v Praze na Královce. Tam je čekají 6. a 7. června i přípravná utkání s Chorvatskem. Letní kemp připravující tým na podzimní závěr kvalifikace o mistrovství Evropy pak završí 19. až 21. června turnaj v Karlových Varech.