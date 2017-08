Praha - Česká basketbalová reprezentace se musí na zářijovém mistrovství Evropy obejít bez klíčového hráče Jana Veselého. Letošní vítěz Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul se rozhodl nepřipojit k národnímu týmu z rodinných důvodů a potřebě si odpočinout před další sezonou. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovalo vedení týmu.

Veselý má za sebou dvě skvělé sezony, v předchozí patřil ke kandidátům na nejužitečnějšího hráče Euroligy, letos dokonce druhou nejlepší soutěž světa po NBA pomohl Fenerbahce vyhrát. A dlouho se zdálo, že se dobrou formu bude snažit na evropském šampionátu využít k vylepšení předloňského českého maxima v podobě sedmého místa. Jenže nakonec trenérovi Ronenu Ginzburgovi oznámil, že se do přípravy nezapojí.

"Je to pro nás překvapení, protože jsme doufali, že bude s týmem, ale bohužel se rozhodl, že nepojede. Samozřejmě nejsme jediná reprezentace, která přišla o důležitého hráče, ale pro český tým je to velká ztráta a naši situaci to dělá mnohem těžší než na začátku," uvedl Ginzburg.

"Je mi líto, ale nebudu součástí reprezentace na letošním EuroBasketu. Mám po dlouhé, náročné a úspěšné sezoně s Fenerbahce a jsem fyzicky i psychicky vyčerpán," přidal v tiskové zprávě Veselý, který se chce věnovat i rodině a novomanželce.

"Na konci července jsem se oženil, což pro mě bylo osobně obrovsky důležité a cítím, že se nemůžu během dvou týdnů adekvátně připravit na náročný turnaj, jako je EuroBasket. Risk zranění a špatné formy a tím poznamenání příští sezony může mít hodně negativní vliv," vysvětlil své rozhodnutí. "Není pro mě jednoduché nebýt součástí týmů, ale bohužel je moje neúčast nejlepším řešením. Přeji klukům vše nej a samozřejmě je budu na dálku povzbuzovat," dodal.

Český tým se tak dostal do složité situace, protože Gunzburgovi vypadli hned tři ze čtyř pivotů, kteří poslední dva roky reprezentovali. Kromě Veselého nemá k dispozici ani Petra Bendu a Pavla Houšku. Zůstal jen Patrik Auda, ke kterému musí vybrat nastupující generaci. O místo pod košem tak bojují Kamil Švrdlík z Pardubic, Adam Pecháček z Obradoira, Martin Peterka z Nymburku a poprvé po třech letech by se v národním týmu mohl objevit Ondřej Balvín.

Právě 217 centimetrů vysoký pivot španělské Grand Canarie, který se loni snažil probojovat do NBA, by se mohl stát důležitou postavou a oživit bývalou spolupráci ze Sevilly s rozehrávačem Tomášem Satoranským. Po zranění kotníku ze závěru minulé sezony individuálně trénoval v USA a nyní má zájem se připojit k reprezentaci, nejprve ale musí dostat povolení od svého nového zaměstnavatele.

"Doufám, že budou upřímní a féroví a Ondrovi umožní na mistrovství startovat," uvedl Ginzburg. "Nicméně to něco o českém basketbalu vypovídá, když ztratíte jednoho pivota a musíte dát šanci mladým hráčům, nebo veteránům, kteří na téhle úrovni ještě nehráli," dodal.

Ve hře je také stále možnost, že by se zapojil i Američan s českým pasem Blake Schilb, který reprezentoval v předchozích dvou letech a patřil do základní sestavy. Hráč na pozice dva až čtyři v uplynulé sezoně hrál Euroligu za Galatasaray, tam mu však skončila smlouva a hledá nového zaměstnavatele.

"Pokud by podepsal smlouvu, tak by se připojil, ale nikdy nevíte kdy a jestli vůbec nějakou smlouvu podepíše," prohlásil Ginzburg. "Já tomu ale moc nevěřím. A jsem z toho zklamaný, protože jsem s ním pracoval a několikrát jsem s ním mluvil stejně jako vedení reprezentace. Ale je to jeho rozhodnutí," přidal.

Satoranský: Je to oslabení, ale Veselého rozhodnutí respektuju

Basketbalistu Tomáše Satoranského mrzí, že si na mistrovství Evropy nezahraje s dlouholetým kamarádem Jan Veselým. Jediný český zástupce v zámořské NBA však jeho rozhodnutí dát před šampionátem přednost rodině respektuje.

"Je to obrovské oslabení, protože za posledních pět let patřil k největším oporám," řekl na dnešním setkání s novináři Satoranský. "Měl náročnou sezonu a musíme jeho rozhodnutí respektovat, nebo se tím spíš nesmíme moc zaobírat a musíme se připravit v sestavě, jakou máme," dodal hráč Washingtonu Wizards.

Veselý s Fenerbahce Istanbul vyhrál Evropskou ligu a po nedávné svatbě se rozhodl dát přednost rodině a odpočinku. Zatímco trenér české reprezentace Ronen Ginzburg netajil, že teprve sedmadvacetiletého hráče nechápe, Satoranský přiznal, že se kamaráda přemluvit nesnažil.

"Tohle období, kdy jsem ho přesvědčoval, aby přijel na dvacítku, už máme za sebou," uvedl. "Má svůj život a já respektuju jeho názory a rozhodnutí. Řekl jsem mu, ať si to dělá, jak potřebuje, ale že by nám pomohl, i kdyby byl v padesátiprocentní formě," dodal.

Po Veselého odřeknutí má trenér Ginzburg k dispozici prakticky jediného pivota. Proto Satoranský věří, že Ondřej Balvín projde po zranění lékařskou prohlídkou v Gran Canarii a nový zaměstnavatel mu umožní na šampionátu v Rumunsku startovat.

"Bude nesmírně důležité, aby tady Ondra byl. Je to vysoký pivot, kterých moc nemáme. Má také obrovské zkušenosti ze Španělska a Německa. Navíc by situace, že tady Honza nebude, mohl využít do budoucna pro klubovou sezonu," prohlásil Satoranský.

S Balvínem by navíc mohl oprášit spolupráci z působení v Seville. "Víme o sobě skoro všechno. Co se týče basketbalu, tak jsme spolu strávili čtyři roky v Seville a hodně času jsme byli na hřišti spolu. Byl by pro nás obrovskou pomocí na doskoku a v obraně. Přece jen mít 217 vysokého hráče, co je docela pohyblivý, dost změní vaši hru," uvedl.

Absence Veselého také výrazně mění očekávání před šampionátem, do kterého český tým vstoupí 1. září zápasem s domácím Rumunskem. "Poslední roky jsme tým táhli (s Veselým), ale byli tam i ostatní jako Pavel Pumprla, Blake Schilb, Petr Benda, kteří byli velkými oporami a teď chybí," řekl Satoranský.

"Bude to náročnější a očekávání jdou trochu dolů, ale pořád tam je vidina, že můžeme postouit ze skupiny," přidal. "Ale nechci o tom moc mluvit, když nemáme odehraný ani jeden zápas v sestavě, ve které na mistrovství pojedeme. Po přípravných zápasech budeme moudřejší," prohlásil.