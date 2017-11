Saarlouis (Německo) - České basketbalistky v sobotu vstoupí do nové etapy pod vedením slovenského trenéra Štefana Svitka. A hned zápasem, který může hodně napovědět o jejich ambicích v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2019. Potřebují vyhrát v Německu, aby se mohly soustředit na boj s Belgií o první místo ve skupině, do níž patří ještě Švýcarsko. Prohra by je naopak dostala pod tlak.

"Řekl bych, že v Německu je to jeden z klíčových zápasů. Je třeba si dát pozor na to, že soupeř hraje doma, bude mít podporu diváků. Na ten jejich basketbalový entuziasmus, na energii, kterou se budou snažit využít a vyvinou na nás tlak," řekl trenér Svitek.

I proto kouč vsadil při skládání týmu na zkušenost. Do konečné dvanáctky zařadil jen hráčky, které se už představily na velké akci, a to včetně tří vicemistryň světa z roku 2010 Kateřiny Elhotové, Terezy Peckové a Edity Šujanové. Ta od té doby za národní tým v soutěžním utkání nenastoupila.

Němky v roce 1997 získaly na ME bronzové medaile, ale následně tamní ženský basketbal výkonnostně upadal a na poslední dva šampionáty se tým ani neprobojoval. V kvalifikaci o letošní turnaj skončily Němky na prvním nepostupovém místě za Ukrajinou a Srbskem, poté co porazily jen Lucembursko. Doma však svedly vyrovnanou partii s Ukrajinou a prohrály jen o dva body.

Z německých hráček pouze Sonja Greinacherová hraje Evropskou ligu za Wislu Krakov. K oporám by měla patřit i Svenja Brunckhorstová z francouzského Nice, pod košem je nebezpečná zejména na doskoku Katharina Fikielová.

"Je jasné, že musíme vyhrát, pokud chceme pomýšlet na postup. Favoritem jsou Češky, my ale určitě nepřijímáme roli oběti jdoucí na porážku. Budeme se agresivně prát o výhru," prohlásila Greinacherová.

Také Češky ale vědí, že si nemohou dovolit zaváhání, protože pak by musely uspět minimálně jednou v zápasech se silnou Belgií, aby vůbec mohly myslet na postup. Se třemi prohrami by jim totiž nemuselo k postupu stačit ani druhé místo.

"Neřešily jsme, jestli z prvního nebo druhého místa, ale cíl je postup. Belgie jde teď hodně nahoru, takže to s nimi bude těžké. Jestli chceme postoupit, tak bychom měly Německo a Švýcarsko dvakrát porazit. Na to máme. Pak se uvidí, co s Belgií," řekla Tereza Pecková.

Zápas v téměř čtyřicetitisícovém městě u německo-francouzských hranic začne v sobotu ve 20:00. Přímý přenos utkání bude možné sledovat na YouTube kanálu FIBA.